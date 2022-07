Tiro a volo. Fabio Sollami si aggiudica il 52° Gran Premio Trinacria a Castanea FOTO - Tempostretto

Parallelamente le competizioni di Elica hanno visto ben figurare la società ospitante Tav Castanea: titolo regionale per Mino Passalacqua e vittoria di squadra

MESSINA – La 52ª edizione del “Gran Premio Trinacria” ha rispettato le attese degli oltre 160 specialisti siciliani e calabresi, che si sono dati appuntamenti al Tav Castanea per vivere un’intensa tre giorni di Trap. La tradizionale gara sui 100 piattelli è stata vinta dall’azzurro Fabio Sollami (Tav Torretta), autore di uno strepitoso 98 su 100.

Nel successivo barrage a 12 si è imposto, invece, il giovane calabrese Manuel Romeo del Tav Reggio con un “immacolato” 25/25, che ha messo d’accordo quattro avversari, compreso il nisseno Sollami, che su un altro campo si erano fermati a quota 24, commettendo un solo errore, risultato, però, decisivo per l’assegnazione di un fucile semi automatico.

Le competizioni di elica

Parallelamente si sono svolte le competizioni di Elica (85 iscritti). La prova del Campionato delle Regioni “Memorial dottore Antonello Quattrone” ha visto esultare Pietro Giallombardo del Tav Monreale (16/16), mentre il Campionato regionale 2022 è andato a Mino Passalacqua (Tav Castanea), che ha avuto ragione, nello spareggio, di Francesco Biancuzzo e Antonio Passalacqua.

Tav Castanea sul gradino più alto del podio anche a squadre. Perfetta, ancora una volta, l’organizzazione, che ha proposto, come hanno ribadito più volte gli entusiasti partecipanti, una manifestazione impeccabile nello svolgimento, priva di alcun tipo di intoppo e impreziosita da un panorama mozzafiato e dal caldo sole siciliano. Biglietto da visita ideale per quello che sarà l’evento dell’estate sportiva, il Campionato del Mondo “Elica”, in calendario dal 6 all’11 settembre a Messina.

Tutti i vincitori “52° GP Trinacria”

Assoluto: Sollami Fabio.

Barrage: Fucile Romeo Manuel.

Eccellenza: Sollami Fabio.

1a Categoria: Messina Vincenzo.

2a Categoria: Sollami Michele.

3a Categoria: Chiarenza Massimo.

Master: Galletta Simone.

Veterani: Francolino Salvatore.

Settore Giovanile: Fisichella Fabrizio.

Ladies: Spinnato Sandrà.

Paralimpici: Mirabile Maria.

“Trofeo Guarrera”: Espedito Battista.

“6° Memorial Trofeo Micali”: Sollami Fabio.

“III Trofeo VIP Sud Italia”: Francolino Salvatore.

