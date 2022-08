Tiro a volo. I primi numeri del mondiale "elica" a Messina - Tempostretto

In programma dal 6 all'11 settembre al Tav Castanea, saranno presenti 300 tiratori, di cui 130 iscritti da ben 4 Continenti

MESSINA – Il Campionato del Mondo di tiro a volo specialità “Elica” comincia a dare i numeri. L’importante manifestazione, in programma dal 6 all’11 settembre al Tav Castanea di Messina, richiamerà oltre 300 tiratori. Quasi la metà dei quali provenienti da altre Nazioni e da ben 4 Continenti.

Attualmente sono, infatti, circa 130 gli stranieri iscritti, con i tre gruppi maggiori, di circa 30 unità ciascuno, egiziano, argentino e statunitense. Tra i rappresentanti extraeuropei anche 4 brasiliani. Gli italiani arriveranno da diverse regioni, mentre è attesa una massiccia partecipazione di siciliani, che alzerebbe ulteriormente il dato delle presenze, già, così, di notevole rilevanza.

“A Messina ci saranno più di 500 persone”

“Siamo soddisfatti – dichiara Giacomo Picciolo, rappresentante del comitato organizzatore – delle risposte che stiamo avendo. Tra atleti ed accompagnatori giungeranno nel territorio più di 500 persone, che avranno la possibilità di trascorrere una settimana in Sicilia; apprezzando le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche e le irresistibili attrazioni culinarie. Una grande opportunità per la città e pure per i tiratori dell’Isola, poiché si tratta di un evento unico, ospitare un mondiale di “elica”, che non sappiamo se e quando potrà ripetersi dalle nostre parti”.

Il programma del mondiale di “elica”

Il programma del Mondiale, nella specialità “elica”, prevede: martedì 6 la “Coppa Città di Messina” (15 eliche), mercoledì 7 ci sarà la “Coppa Trinacria” (15 eliche). Giovedì 8 e venerdì 9 il “Grand Prix Italia” (20 eliche), mentre il gran finale si vivrà sabato 10 e domenica 11 settembre con il Campionato del Mondo sulle 30 eliche ed il “Match delle Nazioni”.

A quest’ultimo evento, come precedentemente vi avevamo raccontato, saranno presenti gli atleti del Tav Castanea della famiglia Passalacqua che hanno ricevuto la convocazione in Nazionale.