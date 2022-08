Tiro a volo. Antonio, Mino e Sergio Passalacqua convocati in Nazionale - Tempostretto

Al prossimo mondiale di elica, che sarà di scena a Messina ai primi di settembre, i tiratori del Tav Castanea indosseranno i colori dell'Italia

MESSINA – Grande soddisfazione per il Tav Castanea e la famiglia Passalacqua. Antonio, Mino (in foto con il padre Giovanni) e Sergio Passalacqua difenderanno, infatti, i colori dell’Italia al Campionato del Mondo “Elica”, in calendario dal 6 all’11 settembre a Messina.

Il ct Giuseppe Rodenghi, assieme al coordinatore Sebastiano Molinari, ha diramato, infatti, le convocazioni per la rassegna iridata, che si svolgerà appunto al Tiro a volo Castanea. Così, Antonio, dominatore, tra maggio e giugno, della Coppa d’Africa in Egitto e degli Europei in Ungheria, suo fratello Mino ed il cugino Sergio avranno l’onore e l’onere di sparare in casa con la maglia azzurra addosso nella più importante manifestazione dell’anno.

Il loro compagno di circolo Giacomo Picciolo farà parte, invece, della Nazionale negli appuntamenti della prossima stagione sportiva, in virtù degli ottimi risultati ottenuti in questa annata agonistica. Presente al mondiale anche la messinese Emanuela Barillà, ex Tav Castanea, e adesso tesserata con il Tav Le Cascine che come i Passalacqua rappresenterà l’Italia in questo ritorno in riva allo Stretto.

Programma del campionato del mondo elica

Fervono, intanto, i preparativi per il Campionato del Mondo. Il programma è ricco di eventi e proporrà un entusiasmante crescendo di emozioni: si comincerà martedì 6 con la “Coppa Città di Messina” (15 eliche), il 7 ci sarà la “Coppa Trinacria” (15 eliche).

Giovedì 8 e venerdì 9 il “Grand Prix Italia” (20 eliche), mentre il gran finale si vivrà, sabato 10 e domenica 11 settembre, con il Campionato del Mondo sulle 30 eliche ed il “Match delle Nazioni”. Numerosi già gli iscritti, provenienti da ben 4 continenti.

Articoli correlati