Tiro a volo. Tutto pronto per il 52° Gran Premio Trinacria al Tav Castanea - Tempostretto

Avrà inizio oggi il tradizionale appuntamento per gli appassionati di tiro a volo che proseguirà fino a domenica a Castanea

MESSINA – Il Tav Castanea si prepara ad ospitare il secondo dei tre appuntamenti di questa calda estate. Dopo il campionato italiano, da oggi venerdì 22 a domenica 24 luglio, sarà la volta del “52° Gran Premio Trinacria”. Prima del mondiale di tiro a volo elica che sarà ospitato a settembre.

Il Gran Premio Trinacria è un appuntamento tradizionale per gli appassionati di tiro a volo che comprende la specialità fossa olimpica. La manifestazione vanta una lunghissima storia, iniziata nel lontano 1966, poi interrotta dal 1989 al 1993, ma che negli ultimi anni si è riproposta con numeri di rilievo.

Gran Premio Trinacria

La gara si svilupperà su 100 piattelli complessivi, che precederanno il barrage finale e, come spesso avviene, ci potranno essere delle sorprese, per cui è complicato azzardare pronostici. Il numero dei partecipanti dovrebbe superare le 150 unità con i migliori tiratori, soprattutto, di Sicilia e Calabria. Parallele le competizioni di “Elica” con il campionato regionale e la prova del campionato delle regioni “Memorial dottore Antonello Quattrone”.

Passalacqua: “Trampolino in vista del Mondiale”

“Stiamo per vivere il secondo evento di questa prestigiosa e calda estate 2022 – dichiara l’organizzatore Antonio Passalacqua – il GP Trinacria è una competizione che ha una affascinante storia alle spalle, che cerchiamo di onorare. In più, questa volta servirà da ulteriore trampolino di lancio in vista del Mondiale di “Elica”, momento clou dal punto di vista sportivo-turistico non soltanto per il TAV Castanea, ma per l’intera città. In tal senso, rinnoviamo a tutti l’invito di starci vicini per offrire la migliore accoglienza possibile a chi verrà da fuori per sparare a Messina e godersi, per una settimana, la nostra stupenda terra”.

