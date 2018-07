Giuseppe Sottile lascia il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia

"Oggi finisce ufficialmente la mia esperienza politica in Fratelli d’Italia. Ho già annunciato all’On. Giorgia Meloni le mie irrevocabili dimissioni dalla Direzione Nazionale, dal ruolo di coordinatore provinciale e dal partito."

Inizia così il lungo comunicato in cui l'Avv. Giuseppe Sottile, barcellonese, da più di 5 anni coordinatore provinciale per Fratelli d'Italia, annuncia le sue dimissioni da questo ruolo rivestito con fierezza, senza tuttavia nascondere alcune frizioni coi vertici:

"Per quanto mi riguarda non ci sono più le condizioni per poter continuare ad adempiere le funzioni affidatemi e soprattutto non mi riconosco più in un partito che ritengo abbia tradito tutte le premesse sulle quali era stato fondato – ossia partecipazione, meritocrazia e pluralismo – che mi hanno spinto ad aderirvi con entusiasmo sin dalla prima ora, il 21 dicembre 2012."

"Lascio con grande rammarico perché ho creduto fortemente in questo progetto e per esso ho lavorato duramente per oltre 5 anni. Ma quando non c’è condivisione; quando le scelte vengono imposte dall’alto in maniera autoreferenziale e secondo criteri tutt’altro che meritocratici, imponendo logiche “leaderiste” degne del tanto vituperato berlusconismo, si è costretti a prendere atto di non riconoscere più il partito che si è contribuito a costruire, almeno in provincia di Messina, dove i risultati sono sempre stati lusinghieri, dalle politiche del febbraio 2013 alle Europee del 2014, dalle regionali del 2017, fino alle politiche del marzo scorso, allorché a Messina scattò l’unico seggio della Sicilia Orientale."

Stoccate anche per i vertici messinesi: "Del resto il mancato interesse per la provincia di Messina è testimoniato dal deludente risultato delle recenti amministrative, frutto di scelte arroganti e poco avvedute."

In chiusura un riferimento alle elezioni nazionali del 4 marzo scorso, ultima grande sfida portata avanti da Sottile:

"Porgo il mio saluto all’on. Giorgia Meloni, alla quale – sia chiaro, pur non condividendo i metodi – riconosco grande carisma e spessore politico, ed a tutti gli amici di Fratelli d’Italia, ai quali auguro migliori fortune. Dalla signora che grazie al sottoscritto ed a queste logiche distorte è stata eletta nel collegio messinese mi aspetto il massimo impegno per il nostro territorio, affinché possa meritarsi il lauto stipendio di deputato. "