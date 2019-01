Milazzo, l'appello del biologo Isgrò: "discariche nascoste sulla Panoramica"

La strada del capo di Milazzo che costeggia il tratto di Levante fino a contrada Paradiso, passando per i terreni della Fondazione Lucifero, rischia di essere un verminaio per cittadini incivili che scaricano ogni tipo di rifiuto dall'auto. E' la denuncia a mezzo video fatta dal solito biologo milazzese Carmelo Isgrò che "scopre" queste discariche soprattutto di plastica, a bordo strada, nella salita di Capo Milazzo in quella che, dovrebbe essere presto una riserva marina protetta.

I rifiuti abbondano appena coperti dal ciglio della strada, basta sporgersi un po' per vederli, ci dice Isgrò immortalando in effetti decine di discariche frutto dell'inciviltà di qualcuno. Milazzo ha ancora numeri imbarazzanti per quanto concerne la raccolta differenziata, ben lontana dal 70% di Torregrotta per esempio. Questo ha causato diversi malumori, tuttavia l'inciviltà di qualcuno continua a far discutere.