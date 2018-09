Milazzo, degrado tra la vie Madonna del Lume e Umberto I: residenti infuriati

A pochi passi dalla centralissima piazza di Caio Duilio, in mezzo a negozi e luoghi di ristoro, esiste un'area che è stata oggetto in questi anni di diversi interventi privati che ne ha stravolto la funzione.

Di recente l'ex parcheggio di Via Madonna del Lume, a ridosso della Via Umberto I, da dove un tempo si accedeva, è un groviglio di erbacce e rifiuti, discariche abusive. A pochi metri dalle abitazioni diverse sterpaglie che ormai hanno superato il metro arrecano diversi problemi di igiene pubblica, secondo quanto riportato dai residenti, infuriati per l'abbandono dell'area.

Topi, cani randagi, blatte, viene attirato di tutto da quell'area un tempo adibita a parcheggio, oggi interessata da un vasto intervento di edilizia privata. A Milazzo anche in pieno centro, è possibile scovare queste aree abbandonate - sarebbe meglio dire dimenticate - e mai interessate da interventi del Comune che però, con i suoi giardinieri, ha provveduto per esempio a recuperare le aiuole di Via Umberto I e parte della fontana di Caio Duilio. Lì vicino, invece, sempre sulla Via Umberto I, altre due fontane sono state recuperate grazie all'impegno dei commercianti.