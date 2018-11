Milazzo, martedì si torna in consiglio ma non c'è traccia del bilancio 2015

Ripresa dei lavori consiliari con una sessione ordinaria convocata dal presidente Gianfranco Nastasi per le ore 19 di martedì 6 novembre. Alle mozioni ed interrogazioni già previste nel precedente ordine del giorno, si aggiungono altri punti quali il riconoscimento di un debito fuori bilancio per pagamento del compenso e rimborso spese all’ingegnere Salvatore Cirone per attività di commissario ad acta nominato con sentenza del Tar di Catania emessa su ricorso proposto da Formica Orazio Costruzioni srl ed altri; la proposta di acquisto di macchinari per la segnaletica stradale; una interrogazione su concessione e gestione dei passi carrabili; mozione per l’adesione alla Carta di Palermo, proposta da Antonio Foti, ed altra mozione di Massimo Bagli per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali.

In scaletta anche la trattazione ed approvazione dei programmi triennali dei lavori pubblici, previsti: per il triennio 2016-2018 ed elenco annuale 2016; per il triennio 2017-2019 ed elenco annuale 2017 e per il triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018.

Manca tuttavia, non si evince almento dal sito del comune, l'informazione in merito ai bilanci e al loro iter. La giunta di Giovanni Formica dovrebbe presentare infatti il bilancio 2015 dopo lo sblocco di quello consuntivo 2014. Appare evidente come non si possa arrivare in tempo ad approvare i 6 bilanci mancanti entro il 31 dicembre, data in cui scadono le proroghe al contratto dei precari del comune.