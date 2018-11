Milazzo, alla 'Ngonia allagamenti ed erosione, piazza a rischio

Oggi la forte pioggia ha allagato l'intero spiazzale della 'Ngonia recentemente ultimato. L'acqua ha invaso quella che doveva restare un'isola pedonale ma che di fatto è divenuta nuovamente parcheggio per molti passanti.

Intanto a causa della forte pioggia sono arrivati in mare e sulla spiaggia - una delle più caratteristiche di Milazzo - detriti di ogni tipo. La denuncia sui social di un noto imprenditore che attraverso delle foto e dei video ha mostrato la situazione. In pericolo sembra soprattutto la porzione di spiaggia che collima con la struttura della piazza laddove vi è un passaggio verso la spiaggia stessa, a pochi passi dalla locale chiesetta.

La zona è infatti molto erosa e presenta accumulo di detriti di ogni tipo, uno spettacolo decisamente poco "turistico". Ma la sensazione è che la struttura si stia svuotando da sotto, sia per le mareggiate che per le abbondanti piogge. Resta da capire come mai la via di fuga dell'acqua sia stata concentrata tutta in quella zona, creando non pochi pericoli per la sicurezza.