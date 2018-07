Milazzo, il nuovo libro dell'archeologo Emilio Sarli sarà presentato ad agosto

Sarà presentato giorno 9 agosto alle 20,30 presso “Pazzie”, il romanzo archeologico di Emilio Sarli (Bonfirraro Editore), avvocato e scrittore originario di Padula nel salernitano, che per la sua ultima opera ha scelto il titolo “Voglio vederti danzare” che rimanda immediatamente alla colta composizione musicale del cantautore siciliano Franco Battiato: è, infatti, proprio un viaggio estatico, fisico ed esistenziale, quello che compirà Cinzia, la ragazza partenopea protagonista del romanzo, nel Meridione d’Italia, dalla nota cittadina del trapanese - dove il mare restituì nel 1998 la preziosa statua bronzea del Satiro Danzante di epoca ellenistica - al piccolo borgo nel potentino a cui apparteneva il Satiro Inginocchiato (IV sec. a.C.) adesso custodito al museo di Monaco Di Baviera.

Un itinerario narrativo inedito e originale come soltanto la penna erudita e raffinata di Sarli può delineare e che prende in analisi la figura del satiro come grande metafora della forza vitale della natura.

Durante la serata interverranno: lo studioso di storia classica Pino Bonanno, l’archeologa Annunziata Ollae l’autore. Modera l’incontro la giornalista Elena Grasso.

Hanno patrocinato la serata il titolare della location Pazzie e le Associazioni Sicilia Anticae Il Promontorio di Capo Milazzo.

La serata, curata per la sua parte artistica dal fotografo Carlo Aloi, riserverà diverse sorprese, tra cui un piccolo rinfresco finale.