Milazzo, da oggi torna la Super Eco di Cassino a gestire i rifiuti

Con propria ordinanza lo scorso 29 dicembre, il sindaco Giovanni Formica ha ordinato alla ditta “Super Eco srl” con sede in Cassino di provvedere all’esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Milazzo dal giorno 1 gennaio al 30 aprile 2019.

L’incarico viene affidato alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici dell’Ente e all’offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 17 dicembre scorso, con l’applicazione del ribasso del 9,77% sul prezzo a basta d’asta che era di euro 1.902.745,22 oltre Iva.

Nel verbale sono riportate le risultanze relative all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori disponibili a svolgere il servizio. L’offerta della ditta Super Eco srl è stata quella contenente il maggior ribasso individuato nella perizia redatta dagli uffici.

La stessa ditta dovrà provvedere anche al trasporto e al conferimento dei rifiuti presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl di Catania, nonché al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con la modalità porta a porta presso gli impianti di Sicula Compost srl in contrada Grotte a Catania, avvalendosi della convenzione già stipulata dal Comune nel maggio del 2018.

Tra qualche mese dovrebbe essere anche definita la gara europea già incardinata dallo scorso settembre presso l’UREGA territoriale di Messina per l’affidamento del servizio per i prossimi sette anni secondo quanto contenuto nel piano Aro.