Milazzo, ricompare la movida delle serate disco: ecco dove andare a capodanno

La notizia è che riapre lo Shore a Milazzo, la discoteca che durante la scorsa stagione aveva impreziosito i fine settimana di molti giovani appassionati di musica e di eventi anche di una certa rilevanza, come le ospitate di Gerry Calà.

Per chi ancora non sa dove e come passare il capodanno, all'alternativa della serata musicale in piazza - comunque allettante ma probabilmente penalizzata dalle condizioni climatiche - e al passare seduto al ristorante o a casa tutta la sera, Milazzo si "sverna" e riscopre le serate "evento" con intrattenimento musicale. Oltre lo Shore anche i ristoranti la Muciara e sempre in zona Tono, il ristorante 'Ngonia Bay organizza una serata a numero chiuso con cena e musica, quindi solo su invito, con l'esibizione del dj Seby Capone.

Oltre le tre serate più pubblicizzate - ma sempre presentate come serate private e a numero chiuso - ci saranno altre feste in ville e locali privati, come ogni anno. Qualcuno ha lamentato i costi eccessivi per accedere al parterre, tuttavia è bene ricordare che tutti questi eventi sono su invito e fino a un totale di posti, quindi esclusività, sicurezza e confort dovrebbero essere garantiti.