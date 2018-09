Milazzo,definito il programma della cerimonia per la nave militare Luigi Rizzo

Lo Stato Maggiore della Marina ha definito i dettagli della cerimonia di consegna della bandiera di combattimento alla fregata multiruolo "Luigi Rizzo", l'erore milazzese distintosi negli anni della prima guerra mondiale.

La manifestazione, dopo una lunga diatriba con il porto di Trieste, si svolgerà al molo XX Luglio di Milazzo, lunedì 8 ottobre e saranno presenti tutti i big della Marina tra cui il capo di stato maggiore della Marina, l'ammiraglio Valter Girardelli. La data scelta è quella del giorno di nascita dell'eroe milazzese - il militare più premiato della storia che compì le sue imprese al fianco di Gabriele D'Annunzio anche - e la cerimonia riguarda la consegna della bandiera che, secondo la tradizione centenaria italiana, viene custodita a bordo in un cofano nell'alloggio di un comandante. Quando poi la nave finisce il suo servizio, la bandiera viene prelevata e conservata all'interno del Vittoriale di Roma, all'Altare della Patria.

La nuova nave Luigi Rizzo è stata consegnata alla Marina lo scorso 20 aprile 2017 e può essere utilizzata per missioni di assistenza umanitaria e soccorso, una nave moderna e versatile che può fornire supporto medico e assistenziale in caso di calamità. Non è la prima nave a portare il nome del pluridecorato mamertino, già nel 1960 fu varata una nave sempre di classe fregata, poi dismessa nel 1980. Luigi Rizzo, che ricevette anche la cittadinanza onoraria della città di Messina quando ancora era in vita, fu protagonista della beffa di Buccari con il poeta D'Annunzio e poi sempre nel 1918 riuscì a colpire e ad affondare la corazzata Santo Stefano, considerata una nave gioiello per le forze austro-ungariche. Da quel momento il nome di Luigi Rizzo fu consegnato alla storia.