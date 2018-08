Patti, lascia Forza Italia uno dei fondatori dei Club di Silvio Berlusconi

"Lo scollamento non riguarda solo Milazzo ma tutto il territorio. Forza Italia sta per scomparire per la presunzione e l'arroganza di coloro che a Palermo coltivano solo pochi amici che possono garantire qualche voto personale in occasione degli appuntamenti elettorali."

Semmai vi fosse stato un dubbio sul momento di difficoltà che sta attraversando Forza Italia, Giorgio Scarcella, storico presidente del Club Forza Silvio, lo ha spazzato via citando anche Milazzo. Sembra infatti esserci un collegamento tra i mal di pancia interni al partito milazzese e il resto della provincia e il terremoto politico con epicentro Milazzo si è già spostato a Patti. Scarcella è sempre stato tra l'altro, un sostenitore dell'ex Sindaco milazzese Lorenzo Italia, forzista della prima ora.

I mali si riconoscono dai sintomi e lo scollamento della base storica del partito è chiaramente un caso grave di mancata compattezza. Andando a fondo nelle ragioni, i nuovi innesti politici, le strategie per le amministrative di Messina, il partito Palermo-centrico, il mancato ricambio generazionale più volte annunciato e una crisi che riguarda soprattutto i dirigenti, incapaci di mediare in una fase di tensione interna ed esterna a tutto il centrodestra.