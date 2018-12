Patti, studenti del Volta sperimentano ai fornelli il loro pranzo natalizio

All'Istituto Alberghiero Paritario Alessandro Volta di Patti si fa sul serio quando si arriva a tavola. In vista della pausa natalizia i ragazzi della scuola hanno sperimentato ai fornelli un menù ricco e decisamente accattivante grazie all'ausilio del personale docente che motiva gli studenti a mettere in pratica la loro creatività.

Si parte con l'antipasto di capresse in mousse di pomodoro e spma di mozzarella, poi lasagne e come secondo del filetto di maialino con purè di patate e quenelle di carote. Prodotti tipici anche per il dessert con il cannolo scomposto preparato con ricotta e biscotto "castriciano" e miele. Il tutto abbinato a un ottimo Nero d'Avola dei Nebrodi.

"Un menù semplice che predilige i nostri sapori locali - commentano i dirigenti dell'istituto di Scuole Riunite - iniziative come queste tendono a mettere in competizione i ragazzi in maniera sana, facendo emergere la loro creatività e la loro voglia di lavorare in squadra, confrontandosi con le radici e le tradizioni del nostro territorio."