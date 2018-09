Ponte, Autorità Portuale e Raffineria: in aula a Milazzo deputati e senatori

Doveva essere un'aula "inutile" secondo alcuni politologi milazzesi. Invece si è rivelata lunghissima e densa di contenuti. Il consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza, era stato richiesto dal consigliere Antonio Foti per trattare la tematica dell'Autorità Portuale.

A pochi giorni dalla notizia che l'accorpamento con Gioia Tauro, nelle more della riforma Delrio, è stato bloccato dal Ministro alle Infrastrutture, il consiglio appareva quindi "inutile". Eppure si sono presentati in molti, tra deputati e senatori, forse più dei consiglieri presenti. Il primo ad arrivare il deputato di Diventerà Bellissima Pino Galluzzo, la senatrice Barbara Floridia dei 5 Stelle insieme al collega grillino deputato regionale De Luca, la deputata alla Camera Ella Bucalo per Fratelli d'Italia e il portavoce dell'On. Antonio Catalfamo, capogruppo FdI all'Ars.

Un ricco parterre che non si vede tutti i giorni a Palazzo dell'Aquila, presente anche il Sindaco Giovanni Formica, seduto tra gli scranni dei consiglieri comunali. Quest'ultimo ha ascoltato tutti gli interventi prima di ribadire la necessità di avere una strategia, oltre il superamento dell'accorpamento portuale. Tutti i deputati hanno relazionato, per la parte 5 Stelle però l'impegno è stato quello di continuare a dare importanza ai porti di Milazzo e Messina. L'On. Galluzzo ha invece ribadito che in ottica di mobilità, il settore trasporti è da rivedere e migliorare.

Si è parlato anche di Ponte sullo Stretto, assolutamente da non fare per i deputati 5 Stelle, sibillina la Floridia: "prima di unire la Sicilia all'Italia dovremmo unire la Sicilia alla Sicilia" - "nella logistica integrata o si fa tutto insieme, quindi Ponte e infrastrutture, o non ha senso" ha risposto Galluzzo.