Il "problema" camper divide Milazzo e i milazzesi: polemiche sui social

Torna come ogni stagione estiva il tema del parcheggio dei camperisti, a detta di molti, accampati alla meno peggio in più punti della città.

Milazzo scopre il suo rapporto travagliato con i camper sia a ponente che sul versante della strada panoramica di Levante. Secondo alcuni non ci sarebbero delle vere e proprie aree attrezzate comunali, eppure ve ne sono diverse, dislocate sul versante di levante, a pagamento. Sul demanio marittimo la sosta di questo tipo di mezzi non è comunque consentita ma diversi sono i punti in cui i camper "spuntano" fuori dal nulla, spesso sempre gli stessi.

Molti lamentano sui social il fatto che questo tipo di turisti sfrutti le risorse pubbliche, come l'acqua delle docce o i posti pubblici per le soste brevi, senza dare poi un ritorno per le casse comunali.

Il problema divide Milazzo e l'opinione pubblica ma vista la massiccia presenza di questi camperisti l'argomento è tornato d'attualità anche per la conseguenza che i parcheggi sono sempre meno. L'area del tono per esempio è stata drasticamente ridotta con l'introduzione di un'isola pedonale che dovrebbe restare permanente. Questo però ha creato diverse critiche in vista della stagione invernale: un'isola pedonale riduce i parcheggi e la possibilità di avvicinare certi locali commerciali perché si sa, d'inverno, e col vento di ponente, si passeggia molto meno...