La Raffineria di Milazzo apre le porte agli studenti del comprensorio

Circa 600 ragazzi di università, scuole superiori ma anche terze medie hanno potuto meglio comprendere il funzionamento di un’azienda complessa come la RAM, vedere dal vivo i principali impianti di produzione ed apprezzare come, dalla sala controllo, si governi e gestisca il ciclo produttivo. Essendoci un regime di sicurezza molto stringente, sono pochi quelli a cui è consentito poter visitare i numerosi impianti dislocati su un'area molto vasta tra Milazzo e il comune di San Filippo del Mela.

"Fra gli altri - si legge nella nota della Raffineria - sono venuti a "scoprirci" gli studenti dell’indirizzo di chimica dell’ITTS "Ettore Majorana di Milazzo", gli studenti di elettronica e telecomunicazioni dell’"Alessandro Volta" di Palermo, quelli del "Verona Trento" di Messina ed alcune classi dell’Istituto Nautico "Caio Duilio" di Messina.

Particolarmente ampia è stata la visita degli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo elettronico ed elettrotecnico dell‘ITTS "Nicolò Copernico" di Barcellona P. G. Questi ultimi hanno prima partecipato a due workshop presso la scuola, tenuti da personale RAM, su tematiche energetiche e di sicurezza e successivamente svolto un’approfondita visita generale e specifica agli impianti di produzione di energia elettrica."

Una giornata intera in azienda, invece, l’hanno trascorsa 24 giovani studenti dell’indirizzo Informatico dell’ITET "Leonardo da Vinci" di Milazzo per seguire un articolato programma sui sistemi informativi e la sicurezza informatica curato da colleghi della funzione IT.

Oltre a studenti della Valle del Mela e della provincia di Messina, anche studenti provenienti dalla vicina Calabria.

Una visita particolare per la composizione internazionale dei partecipanti è stata infine quella degli studenti, tutti stranieri e di tante nazionalità, del corso di laurea Magistrale, in lingua inglese, del dipartimento di Economia di Messina.

"Tanti momenti di incontro e di scambio - conclude poi la nota - che arricchiscono il bagaglio di conoscenza dei partecipanti, ma che lascia anche a noi tanti spunti di riflessione utili a continuare il percorso aziendale di miglioramento continuo."