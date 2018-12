La storia di Doria, il cane salvato a Barcellona dopo un incidente stradale

Alla fine si è salvata la piccola Doria, una setter ritrovata in strada dopo un brutto incidente stradale nei pressi di Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Sulla nazionale dopo la tremenda botta con una vettura che non si è fermata per il soccorso, si è subito precipitata una residente del luogo, Santina Sottile, che ha sentito tutto dalla sua abitazione.

Dinanzi si è trovata una scena straziante con la cagnolina in lacrime e l'evidenza della gravità. Avvolta in una coperta, Doria è stata affidata alle cure dell'associazione "amici degli animali onlus" sezione di Barcellona. Dopo le prime cure è emerso che l'esemplare di setter aveva la schiena rotta in due, salvarla sarebbe stato quasi impossibile. I volontari però non si sono arresi e grazie a una catena di speranza che ha coinvolto i social, la cagnolina è stata trasportata a Roma dove è stato possibile il delicato intervento.

Già oggi l'animale sta meglio e i medici veterinari si dicono ottimisti sul suo ritorno a camminare anche se ancora è in piena riabilitazione ma grazie all'impegno dei volontari questa storia ha un lieto fine e ci si sta già mobilitando per trovare una famiglia adottante.