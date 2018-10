Tripi, verso la festa di San Martino per riscoprire gli antichi palmenti

Sarà una manifestazione all’insegna della enogastronomia locale, della musica con gruppi folcloristici e della cultura quella promossa dal Comune di Tripi: saranno previste visite guidate per i palmenti rupestri in pietra di San Cono e il museo archeologico “Santi Furnari”. Non solo vino quindi ma anche cultura e tradizioni.

La manifestazione si terrà domenica 11 novembre quindi in occasione di San Martino, si partirà alle 9.30 da Piazza San Gaetano a Campogrande dove partiranno i transfert forniti dal Comune per portare i visitatori ai palmenti rupestri antichi di San Cono. Alle 12.30 si torna a Campogrande per la degustazione dei prodotti tipici locali in piazza. Ci saranno momenti di folklore e intrattenimenti tra gli stand espositivi. Un evento a cui la stessa amministrazione tiene molto e che ha coinvolto tutte le associazioni del comprensorio.