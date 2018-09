Dissesto, cave e discariche: l'impegno di Musumeci con i sindaci tirrenici

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha inaugurato stamane a Spadafora, in provincia di Messina, i locali dell’Istituto scolastico ‘Aristide Gabelli’, oggetto di un recente intervento di ristrutturazione e adeguamento degli impianti in materia di agibilità.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il questore Mario Finocchiaro, il sindaco del Comune tirrenico, Giuseppe Pappalardo, oltre ad autorità civili e militari e ai dirigenti scolastici degli Istituti ospitati nell'immobile.

"Oggi è un giorno di festa - ha esordito il presidente Musumeci, che è stato accolto con le note dell'inno d'Italia cantato dagli alunni - sono veramente contento di inaugurare una scuola che, grazie ai lavori finanziati dalla Regione, potrà essere frequentata con maggiore serenità da parte degli studenti e dei loro genitori. Tra le priorità di questo governo c'è l'edilizia scolastica, ecco perché abbiamo messo a disposizione dei Comuni e delle Province oltre 270 milioni di euro. Risorse che serviranno per ridurre la percentuale (60 per cento) di edifici che attualmente non sono a norma".

Nel suo intervento, il governatore ha sottolineato anche l'importanza del valore della scuola "vera palestra di vita, come la famiglia" soprattutto in questo periodo nel quale "c'è tanto smarrimento tra la gente e bisogna riscoprire il valore del contatto umano".

Subito dopo il presidente Musumeci, accompagnato dagli onorevoli Catalfamo e Galluzzo, ha raggiunto al Comune di Venetico i sindaci del comprensorio per affrontare le tematiche legate al dissesto idrogeologico, delle cave dismesse, del problema delle discariche e dell'amianto.

Durante la lunga riunione in mattinata il presidente Musumeci ha ascoltato con attezione la relazione degli esperti sui problemi del territorio tirrenico, esprimendo preoccupazione e ribadendo l'impegno del governo regionale nello stanziare fondi per tramite del dipartimento dissesto idrogeologico gestito da Maurizio Croce. Presente all'incontro come semplice uditore anche l'ex deputato regionale Beppe Picciolo.