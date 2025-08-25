Tony Hadley in concerto al Festival Internazionale Taormina Arte

La leggenda degli Spandau Ballet celebra i 45 anni di carriera

TAORMINA – Sarà la leggenda Tony Hadley, una delle voci più iconiche della scena mondiale a cavallo del Millennio, a salire sul palco del Teatro Antico di Taormina per una delle serate più attese del Festival Internazionale Taormina Arte 2025. L’artista britannico, storico frontman degli Spandau Ballet, sarà protagonista – martedì 26 aprile alle ore 21:30 – di un evento che si preannuncia indimenticabile per gli amanti della grande musica pop. Il concerto, infatti, da un lato riprende il concept del tour celebrativo “Tony Hadley 45” in cui il cantante ripercorre quest’anno quasi mezzo secolo di carriera, dall’altro se ne distacca perché la produzione si presenta in una configurazione arricchita dalla partecipazione da due rinomate formazioni, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano e il L.A. Chorus istruito da Graziano Leserri. E il fascinoso Hadley – gigante del canto oltre che nel fisico svettante per 1 metro e 93 centimetri – non mancherà di stupire ancora una volta il pubblico, alternando le sue hit intramontabili e alcune sorprendenti cover.

L’appuntamento si inserisce nel ricco cartellone del Festival, manifestazione di prestigio nel panorama culturale europeo, promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco, grazie al sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina. La direttrice artistica Gianna Fratta ha disegnato un cartellone che intreccia linguaggi, generi e icone internazionali. In questo contesto, la presenza di Tony Hadley rappresenta un incontro tra “pop culture” e narrazione musicale, tra ricordo e contemporaneità, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

Classe 1960, Hadley ha legato indissolubilmente la sua allure al fenomeno Spandau Ballet, gruppo simbolo della New Romantic che ha dominato le classifiche tra gli anni Ottanta e Novanta. Brani come True, Gold, Through the Barricades e Only When You Leave, hanno conquistato intere generazioni e sono ancora oggi colonna sonora di epoche e sentimenti. Dopo l’esperienza con la band, Hadley ha intrapreso il percorso da solista, sempre ricco di successi e collaborazioni, mantenendo intatto il carisma e la potenza vocale che lo hanno reso celebre. Un successo costante, costellato di sold out, dischi di platino e un affetto del pubblico che non conosce confini. E con il pubblico Tony condivide emozioni e storie, tra nostalgia e slancio vitale. “Ogni concerto è un dono” ha dichiarato recentemente.

“Tony Hadley 45”, di cui la scaletta di Taormina ripropone lo spirito amplificandolo in un contesto sinfonico-corale, non è solo il nome di un live show, ma un simbolo potente della sua longeva attività di un’autentica stella: 45 anni di musica e palcoscenici, 45 giri come omaggio al vinile e alla golden age del pop, 45 viaggi (e più) ogni anno per portare la sua voce in tutto il mondo.

“È incredibile pensare a tutto quello che ho vissuto finora. Ogni giorno – racconta – sono grato per questa avventura e non vedo l’ora di tornare a esibirmi. Sarà un viaggio attraverso tutta la mia carriera, con un’antologia di pezzi che mescolerà emozione, energia e grande musica. Ogni volta che torno in Italia, l’affetto che ricevo è indescrivibile. Non vedo l’ora di rivedervi!».

La sinergia tra Hadley, l’Orchestra della Magna Grecia e il L.A. Chorus promette una performance dalla forte carica emotiva e di altissima qualità musicale. Fondata a Taranto e riconosciuta tra le realtà sinfoniche più dinamiche del panorama nazionale, questa formazione orchestrale pugliese è nota per la sua versatilità e capacità di coniugare repertori classici con incursioni nella musica pop, jazz e contemporanea. Sotto la guida del direttore artistico e musicale Piero Romano, ha collaborato con artisti di fama mondiale, portando la grande musica anche in contesti non convenzionali e rendendola accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Sulla stessa linea si pone il Lucania & Apulia Chorus, nato nel 2014 su iniziativa dell’Associazione Matera in Musica con la direzione artistica del maestro Pierfranco Semeraro, per affermarsi è tra le realtà più attive del sud Italia con all’attivo prime assolute ed esibizioni in tutta Europa, sottonla guida di direttori di alto profilo: da Gianluigi Gelmetti a Graziano Leserri, da Roberto Molinelli a Piero Romano.

E il concerto si terrà in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico mondiale: il Teatro Antico di Taormina, che ancora una volta diventa il palcoscenico ideale per accogliere star di risonanza planetaria. Grazie alla raffinata orchestrazione della Magna Grecia e alla direzione carismatica di Piero Romano, la serata si preannuncia come un evento unico, in cui il sound inconfondibile di Tony Hadley si fonderà con la profondità sinfonica di un ensemble d’eccellenza.

INFO BIGLIETTERIA

Acquisto biglietti:

Vendita on-line attraverso i circuiti Ticketone (www.ticketone.it) e BoxOffice Sicilia (www.ctbox.it – www.boxol.), oppure nei punti vendita Ticketone e BoxOffice Sicilia, o presso la biglietteria della Fondazione Taormina Arte Sicilia alla Casa del Cinema in Corso Umberto 61 a Taormina, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 20.00 e il giorno dello spettacolo al Palazzo dei Congressi dalle ore 16.30 all’inizio dello spettacolo.

Ridotti under 26 e over 65 acquistabili solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e botteghino, esibendo un documento di identità.

Ridotto Trenitalia: sconto del 50% sul prezzo intero, solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e botteghino, esibendo il titolo di viaggio.

Info biglietti: ticket@taoarte.it / Info Festival Taormina Arte: info@taormina-arte.com – Tel. 3917462146