Top Spin Messina, confermato per il prossimo anno il moldavo Vladislav Ursu

Il mancino prosegue il suo cammino in riva allo Stretto, nella passata stagione è stato decisivo in più di una partita

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Vladislav Ursu. Il forte giocatore moldavo continuerà ad indossare la nostra maglia anche nella stagione sportiva 2026/2027. Straordinarie doti tecniche, mentalità vincente e leadership. Ursu, punta di diamante della squadra, si è distinto nello scorso campionato di Serie A1 collezionando il 75% di partite vinte e disputando poi da assoluto protagonista le semifinali playoff contro il Tennistavolo Sassari.

La sua doppietta in finale di Coppa Italia, ad Ancona, inoltre, battendo sempre i sardi, è valsa la conquista del trofeo. Il mancino classe 2001, dalla crescita costante che lo ha portato ad essere ormai tra i talenti più cristallini del panorama internazionale, difenderà dunque i colori della Top Spin per la terza stagione di fila, pronto ad infiammare nuovamente, punto dopo punto, con la sua grande varietà di colpi, il pubblico di Villa Dante.

Quartuccio: “Conosciamo il suo valore e serietà”

Il presidente Giorgio Quartuccio ha sottolineato l’importanza della conferma in organico di Vladislav Ursu: “Sono molto soddisfatto per la volontà di Ursu di prolungare il suo contratto con la Top Spin per la prossima stagione. Conosciamo tutti il suo valore e la sua serietà, sono convinto che con lui, nell’intera serie della finale playoff scudetto, la vittoria del campionato non ci sarebbe sfuggita. Purtroppo la sorte ha voluto che l’appuntamento con le finali coincidesse in Italia e Polonia e la sua assenza si è rivelata per noi determinante. Con Vlad siamo una squadra molto difficile da battere e la sua presenza mi dà fiducia per una stagione ancora ad alti livelli. Non ci fermeremo, comunque, alla sua conferma, sto lavorando ad ulteriori ingaggi per la serie A”.