 Top Spin Messina, confermato per il prossimo anno il moldavo Vladislav Ursu

Top Spin Messina, confermato per il prossimo anno il moldavo Vladislav Ursu

Simone Milioti

Top Spin Messina, confermato per il prossimo anno il moldavo Vladislav Ursu

Tag:

martedì 23 Giugno 2026 - 10:30

Il mancino prosegue il suo cammino in riva allo Stretto, nella passata stagione è stato decisivo in più di una partita

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Vladislav Ursu. Il forte giocatore moldavo continuerà ad indossare la nostra maglia anche nella stagione sportiva 2026/2027. Straordinarie doti tecniche, mentalità vincente e leadership. Ursu, punta di diamante della squadra, si è distinto nello scorso campionato di Serie A1 collezionando il 75% di partite vinte e disputando poi da assoluto protagonista le semifinali playoff contro il Tennistavolo Sassari.

La sua doppietta in finale di Coppa Italia, ad Ancona, inoltre, battendo sempre i sardi, è valsa la conquista del trofeo. Il mancino classe 2001, dalla crescita costante che lo ha portato ad essere ormai tra i talenti più cristallini del panorama internazionale, difenderà dunque i colori della Top Spin per la terza stagione di fila, pronto ad infiammare nuovamente, punto dopo punto, con la sua grande varietà di colpi, il pubblico di Villa Dante.

Quartuccio: “Conosciamo il suo valore e serietà”

Il presidente Giorgio Quartuccio ha sottolineato l’importanza della conferma in organico di Vladislav Ursu: “Sono molto soddisfatto per la volontà di Ursu di prolungare il suo contratto con la Top Spin per la prossima stagione. Conosciamo tutti il suo valore e la sua serietà, sono convinto che con lui, nell’intera serie della finale playoff scudetto, la vittoria del campionato non ci sarebbe sfuggita. Purtroppo la sorte ha voluto che l’appuntamento con le finali coincidesse in Italia e Polonia e la sua assenza si è rivelata per noi determinante. Con Vlad siamo una squadra molto difficile da battere e la sua presenza mi dà fiducia per una stagione ancora ad alti livelli. Non ci fermeremo, comunque, alla sua conferma, sto lavorando ad ulteriori ingaggi per la serie A”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
La pasta reale come si faceva una volta: viaggio nel “regno delle nocciole” di Lidia Calà Scarcione VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED