La Top Spin Messina esordisce in campionato a Genova - Tempostretto

MESSINA – Dopo aver centrato l’obiettivo di una prestigiosa qualificazione alla terza fase della Europe Cup scocca ufficialmente l’ora del campionato. Comincerà da Genova l’avventura in Serie A1 2022/23 di tennistavolo maschile della Top Spin Messina WatchesTogether, vincitrice dell’ultimo scudetto.

Il match valevole come recupero della prima giornata, originariamente in calendario sabato 5, è stato posticipato accogliendo la richiesta dei liguri a domenica 6 novembre, con inizio alle 10, data la partecipazione di un atleta (Tommaso Maria Giovannetti) al Wtt Youth Contender di Lignano.

Il presidente Giuseppe Quartuccio sull’imminente debutto della sua squadra: “Con grande ritardo finalmente inizieremo il nostro campionato. Dopo le grandi soddisfazioni che i ragazzi hanno saputo regalarci nella Europe Cup, esordiremo in trasferta contro la neopromossa Genova. Saranno certamente presenti i nostri tre italiani e uno straniero, il polacco Dyjas. Inutile nasconderci, l’obiettivo è quello di portare a casa la vittoria, senza mai sottovalutare i nostri avversari”.

I convocati della Top Spin Messina

Per la gara in trasferta contro il Tennistavolo Genova Cervino il tecnico Wang Hong Liang potrà dunque contare su uno dei nuovi acquisti, il polacco Jakub Dyjas, oltre ai tre italiani del gruppo, Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti. Il Tennistavolo Genova Cervino ha esordito nel massimo campionato cedendo per 4-1 a Norbello, partita nella quale sono stati impiegati Tommaso Maria Giovannetti, Matteo Gualdi e Enrico Puppo.

Nel roster allestito per questa stagione dai liguri anche due stranieri: il turco Tugay Yilmaz e l’ex Sadi Ismailov. La Top Spin Messina, che nella seconda giornata ha osservato il riposo previsto dal calendario, scenderà poi nuovamente in campo mercoledì 9 novembre alle 18, davanti ai propri tifosi, ospitando il Tennistavolo Norbello nel terzo turno di Serie A1.

Classifica Serie A1 tennistavolo

Tennistavolo Norbello 4 punti

Apuania Carrara 2 punti

Marcozzi, Tt Reggio Emilia Grissin Bon 1 punto

Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli, Tt Genova Cervino, Top Spin Messina 0 punti

