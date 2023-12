Top Spin Messina impegnata in Supercoppa Italiana a Carrara - Tempostretto

Si ripropone il duello tra le due potenze del tennistavolo italiano. Inizio oggi alle 17:30 al Palasport di Avenza con la formula Swaythling, con nove singolari

Prevista oggi al Palasport di Avenza, con inizio alle ore 17:30, la sfida che mette in palio la Supercoppa Italiana maschile di tennistavolo tra Apuania Carrara e Top Spin Messina WatchesTogether. L’appuntamento con il primo trofeo 2023/2024 vedrà di fronte le due grandi rivali degli ultimi anni.

I toscani, campioni d’Italia in carica, hanno conquistato nella scorsa stagione sia lo scudetto che la Coppa Italia, con la formazione peloritana che ha dato loro battaglia come finalista in entrambe le competizioni. L’albo d’oro della Supercoppa è stato aperto dal successo nel 2018 del Cral Comune di Roma, poi ha trionfato per due volte la Top Spin Messina imponendosi nel 2019 e nel 2020 e per due l’Apuania Carrara, vittoriosa nel 2021 e nel 2023.

Il regolamento prevede la formula Swaythling, con nove singolari, da disputarsi su due tavoli in contemporanea. Le partite saranno al meglio dei tre set su cinque e il 5° si concluderà al sesto punto, con “sudden death” sull’eventuale 5-5. Nel quinto set gli atleti si alterneranno al servizio ad ogni punto e non ci sarà cambio di campo. Prevarrà nell’incontro la compagine che totalizzerà per prima cinque punti.

Il match giunge immediatamente dopo la chiusura del girone d’andata in Serie A1 che vede l’Apuania Carrara capolista a quota 11 e la Top Spin inseguire con 8 insieme alla Marcozzi. Entrambe sono imbattute, avendo pareggiato 3-3 a Villa Dante lo scontro diretto. La squadra allenata dal tecnico Wang Hong Liang sarà composta da Niagol Stoyanov, Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Tommaso Giovannetti. Per l’Apuania Carrara i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli italiani Mihai Bobocica e Andrea Puppo. Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether, valida per la Supercoppa Italiana, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

