Top Spin Messina in Germania per la seconda fase di Europe Cup - Tempostretto

Sorteggiata nel girone A la formazione peloritana dal 21 al 22 ottobre sfiderà formazioni di Germani, Polonia e Ungheria

MESSINA – Sono stati ufficialmente comunicati dall’Ettu (European Table Tennis Union) le date e gli orari delle sfide valide per la seconda fase di Europe Cup. La Top Spin Messina EuCI, inserita nel gruppo A, giocherà a Karlsruhe, in Germania, sabato 21 ottobre, alle 13.30, contro i padroni di casa dell’Asv Grünwettersbach. Lo stesso giorno, alle 18.30, Stoyanov e compagni torneranno in campo per affrontare i polacchi del Ks Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. Domenica 22 ottobre, alle 15, il terzo e conclusivo match del concentramento in terra teutonica per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang che saranno opposti agli ungheresi del Pte Peac Kalo-Meh.

Le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno dei quattro gironi si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta (round 3) che prevede incontri di andata e ritorno. Le terze e le quarte, a eccezione dei team già relegati dalla Champions League, proseguiranno il loro percorso in Europe Trophy.

Posticipata la sfida contro Marcozzi Cagliari

In virtù dell’impegno in ambito continentale la gara di campionato in programma a Villa Dante tra Top Spin e Marcozzi Cagliari, valida per la quarta giornata di Serie A1, originariamente fissata in calendario per venerdì 20 ottobre, è stata ufficialmente posticipata a mercoledì 25 ottobre, con inizio alle 17.30.

Il programma del girone A

Sabato 21/10 ore 10 PTE Peac Kalo-Meh- KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów

Sabato 21/10 ore 13.30 Top Spin Messina EuCI-ASV Grünwettersbach

Sabato 21/10 ore 18.30 KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów-Top Spin Messina EuCI

Domenica 22/10 ore 10 ASV Grünwettersbach-PTE Peac Kalo-Meh

Domenica 22/10 ore 15 Top Spin Messina EuCI-PTE Peac Kalo-Meh

Domenica 22/10 ore 18.30 ASV Grünwettersbach-KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów