Top Spin Messina, l'Europe Cup si avvicina. Lunedì la presentazione in Comune - Tempostretto

I dettagli saranno svelati domani presso il Salone delle Bandiere, da martedì le partite al Palarescifina

MESSINA – Si avvicina il grande appuntamento con la Europe Cup di tennistavolo maschile a Messina. Lunedì 17 ottobre, alle ore 11, nel “Salone delle Bandiere” di Palazzo Zanca, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale saranno ufficialmente illustrati tutti i dettagli del prestigioso evento che si svolgerà da martedì 18 a giovedì 20 al Palarescifina, con la Top Spin Messina EuCI del presidente Giuseppe Quartuccio per la prima volta nelle vesti di società organizzatrice e padrona di casa del gruppo A.

La presentazione a Palazzo Zanca

Interverranno, oltre al consigliere nazionale della FITeT Giorgio Quartuccio, i tre atleti che saranno di scena con la maglia della Top Spin Messina EuCI nella competizione continentale, Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, i tecnici Wang Hong Liang e Marcello Puglisi, il team manager Roberto Gullo. Importanti le presenze istituzionali previste.

A fare gli onori di casa, per il Comune di Messina, ci saranno il sindaco Federico Basile e l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro. Parteciperanno all’incontro con la stampa, inoltre, Renato Di Napoli, presidente nazionale della FITeT; Paolo Puglisi, vicepresidente nazionale della FITeT; Giuseppe Gamuzza, presidente della FITeT Sicilia; Sergio D’Antoni, presidente del Coni Sicilia; Alessandro Arcigli, delegato provinciale del Coni di Messina; l’ing. Davide Savasta, socio di EuCI.

Top Spin Messina e le altre del girone

Quattro squadre impegnate in tre giorni di gare, che si preannunciano ad alto tasso di spettacolarità, per il gruppo A della seconda fase della Europe Cup targata ETTU (European Table Tennis Union). Da regolamento si qualificheranno alla fase successiva della Europe Cup, accedendo al tabellone ad eliminazione diretta, le prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti. Terze e quarte, invece, andranno in Europe Trophy, ad eccezione delle formazioni che sono già retrocesse dalla Champions League alla Europe Cup.

Il concentramento in programma nella nuova location del Palarescifina prenderà il via alle ore 14.30 di martedì 18 ottobre con la sfida Arteal-SD Compostela-Apuania Carrara. Alle 18.30 sarà la volta della Top Spin Messina EuCI, davanti ai propri tifosi, contro gli austriaci del Panaceo Stockerau. Mercoledì 19, alle 14.30, Panaceo Stockerau-Arteal-SD Compostela e alle 18.30 il derby italiano Top Spin Messina EuCI-Apuania Carrara. Nel terzo e conclusivo turno, giovedì 20, alle 14.30 Panaceo Stockerau-Apuania Carrara, mentre alle 18.30 la Top Spin Messina EuCI si troverà opposta all’Arteal-SD Compostela.

Il programma

Martedì 18 ottobre

Alle 14.30 Arteal SD Compostela-Apuania Carrara

Alle 18.30 Top Spin Messina EuCI-Panaceo Stockerau

Mercoledì 19 ottobre

Alle 14.30 Panaceo Stockerau-Arteal SD Compostela

Alle 18.30 Apuania Carrara-Top Spin Messina EuCI

Giovedì 20 ottobre

Alle 14.30 Panaceo Stockerau-Apuania Carrara

Alle 18.30 Top Spin Messina EuCI-Arteal SD Compostela