Top Spin Messina sconfitta nell’ultima della stagione regolare a Sassari

Sconfitta indolore per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, già certa del terzo posto in classifica. Per la Top Spin Messina sigillo solo di Stoyanov

In una sfida ininfluente ai fini della classifica finale della regular season la Top Spin Messina WatchesTogether ha ceduto 3-1 in casa del Tennistavolo Sassari, campione d’Italia in carica. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, già certa del terzo posto e dell’abbinamento in semifinale playoff scudetto proprio contro i sardi, secondi alle spalle della Bagnolese a causa degli scontri diretti, è uscita sconfitta dal match valido per la 7^ ed ultima giornata di ritorno di Serie A1. La gara, disputata nella palestra di Corso Cossiga, si è svolta sotto la direzione arbitrale affidata a Emilia Pulina.

Archiviata la fase regolare, l’attenzione è adesso proiettata alle semifinali playoff, in programma nel mese di maggio. La Top Spin Messina WatchesTogether ospiterà il Tennistavolo Sassari a Villa Dante nella gara d’andata, con ritorno ed eventuale bella da giocarsi in Sardegna.

Sassari supera 3 a 1 Messina

Nel primo singolare della serie, per i ragazzi di coach Marco Faso il sigillo di Niagol Stoyanov che si è imposto per 3-1 su Marco Cappuccio. Preso inizialmente il largo (8-3), il livornese ha ottenuto poi il set per 11-7. Nel secondo parziale Stoyanov ha rimontato da 7-5 in favore di Cappuccio, giungendo all’11-8 conclusivo. Il padrone di casa ha quindi dimezzato lo svantaggio aggiudicandosi il quarto set (11-8), ma Stoyanov ha chiuso i conti grazie al netto 11-3 della quarta frazione.

Antonino Amato è partito bene (5-1), venendo tuttavia rimontato da Santiago Javier Lorenzo che ha prevalso per 11-9 al secondo set-point. Il secondo parziale è terminato in maniera analoga, con il giocatore italo-argentino che ha piazzato lo scatto decisivo da 9-9 a 11-9. Amato è riuscito a incamerare il terzo parziale per 11-8 e nel quarto ha avuto anche una doppia chance per rimettere la situazione in equilibrio. Raggiunto da 4-0 a 8-8, il palermitano non ha successivamente sfruttato i due set-point sul 10-8 e, collezionando quattro punti di fila, Lorenzo ha invece ribaltato tutto, completando l’opera.

Danilo Faso, non al meglio delle condizioni per un malessere influenzale, ha dato forfait, ritirandosi subito dal match contro Andrea Puppo. Niagol Stoyanov non è poi riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da Santiago Javier Lorenzo ed è così calato il sipario. Finiti i primi due set, per 11-5 e 11-4, nelle mani di Lorenzo, Stoyanov ha riaperto i giochi conquistando il terzo (11-8). Il livornese è andato vicino a far suo pure il quarto set, ma si è visto rimontare (da 7-1) da Lorenzo che ha tagliato il traguardo per 11-9, regalando ai suoi il 3-1 finale.

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether 3-1

Marco Cappuccio-Niagol Stoyanov 1-3 (7-11, 8-11, 11-8, 3-11)

Santiago Javier Lorenzo-Antonino Amato 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 12-10)

Andrea Puppo-Danilo Faso 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Santiago Javier Lorenzo-Niagol Stoyanov 3-1 (11-5, 11-4, 8-11, 11-9)

I risultati della 7^ giornata di ritorno di Serie A1:

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Alfa Food Bagnolese 0-3

Virtus Servigliano-Santa Tecla Nulvi 3-1

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether 3-1

Apuania Carrara-Marcozzi 3-0

Classifica: Alfa Food Bagnolese, Tennistavolo Sassari 32 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 25; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 21; Marcozzi 18; Apuania Carrara 17; Virtus Servigliano 16; Santa Tecla Nulvi 7.