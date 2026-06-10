Policlinico di Messina senza direttore generale da oltre 4 mesi

Lombardo: "Il governo regionale chiarisca tempi e responsabilità"

MESSINA – «Il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina non può continuare a rimanere senza una guida stabile. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute per conoscere quali iniziative urgenti intendano adottare per procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria». Lo dichiara il deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo, primo firmatario dell’atto ispettivo sottoscritto insieme ai colleghi Cateno De Luca e Matteo Sciotto.

«Dopo le dimissioni del dottor Giorgio Giulio Santonocito, avvenute nel gennaio scorso, e quelle del dottor Salvatore Iacolino nel marzo successivo, il Policlinico di Messina si trova ancora oggi senza un direttore generale. Una situazione che si protrae ormai da oltre tre mesi e che rischia di incidere negativamente sulla programmazione sanitaria, sull’attuazione degli investimenti e sulla piena operatività di una delle più importanti strutture ospedaliere della Sicilia», evidenzia il parlamentare.

“Sia garantita continuità amministrativa al Policlinico di Messina nell’interesse dei cittadini e degli operatori sanitari”

«Parliamo di un presidio strategico non solo per l’assistenza sanitaria, ma anche per la formazione universitaria e la ricerca. È quindi necessario che il governo regionale assicuri nel più breve tempo possibile una governance stabile e autorevole, capace di garantire continuità amministrativa e risposte efficaci ai cittadini e agli operatori sanitari».

Con l’interrogazione, i parlamentari di Sud Chiama Nord chiedono di conoscere le ragioni che hanno finora impedito la nomina del nuovo direttore generale e i tempi entro cui l’esecutivo regionale intenda completare il procedimento, “evitando ulteriori ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina”.

«La sanità messinese non può permettersi incertezze o vuoti decisionali. È il momento che il governo Schifani fornisca risposte chiare e assuma rapidamente le decisioni necessarie», conclude Lombardo.