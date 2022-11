La Top Spin Messina sfida Cagliari. Quartuccio: "Squadra quasi al completo" - Tempostretto

Nell'anticipo in trasferta la Top Spin Messina si presenterà con Marco Rech Daldosso, Matteo e Leonardo Mutti, e gli stranieri Joao Monteiro e Jakub Dyjas

MESSINA – Nuovo impegno di campionato per la Top Spin Messina WatchesTogether, pronta a sfidare domani (mercoledì 23 novembre) in trasferta la Marcozzi nell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A1. Il match, tra le due squadre che si affrontarono nella scorsa stagione in semifinale scudetto, è in programma al PalaTennistavolo di via Crespellani, a Cagliari, con inizio fissato alle ore 18.

Cinque gli atleti disponibili in vista dell’appuntamento in terra sarda per il tecnico Wang Hong Liang che potrà scegliere fra il polacco Jakub Dyjas, il portoghese João Monteiro e i tre italiani in organico, Matteo e Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso. Nel roster della Marcozzi, insieme all’ex Antonino Amato, il cubano Jorge Moises Campos Valdes, il portoghese Jose Enio Mendes De Encarnacao e l’indiano Mukund Siddesh Pande gli altri elementi impiegati in questo inizio di torneo.

Il presidente Giuseppe Quartuccio sottolinea l’importanza del match: “Affrontiamo questa trasferta con la consapevolezza di avere le carte in regola per poter fare bottino pieno anche se la Marcozzi rientra tra le squadre più temibili e tra le papabili per la corsa ai playoff scudetto. Possiamo finalmente schierare una formazione quasi al completo e sono certo che i ragazzi saranno concentrati per rendere al meglio. Farà sempre piacere incontrare Antonino Amato, grande protagonista con i nostri colori nei primi quattro anni di serie A1”.

Classifica e programma

Per la Top Spin Messina, con 4 punti in classifica ed a due lunghezze dalla vetta, due successi ed una sconfitta nelle prime tre apparizioni in campionato, avendo già osservato il turno di riposo previsto dal calendario. La Marcozzi fin qui non ha mai vinto, collezionando tre pareggi in quattro partite. Divisione della posta per Campos e compagni nelle gare con Tt Reggio Emilia Grissin Bon, Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli e Norbello, mentre l’unico ko è arrivato contro l’Apuania Carrara.

Le partite del turno sono:

23/11 alle 18 Marcozzi – Top Spin Messina WatchesTogether

25/11 alle 20.30 TT Genova Cervino – Apuania Carrara

26/11 alle 17 Tennistavolo Norbello – TT Reggio Emilia Grissin Bon

Riposa: GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

Apuania Carrara* 6 punti

Tennistavolo Norbello 5 punti

Top Spin Messina WatchesTogether* 4 punti

Marcozzi Cagliari 3 punti

TT Genova Cervino*, TT Reggio Emilia Grissin Bon*, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 2 punti

*una gara in meno

