Top Spin Messina. Sfuma ancora il primo successo, solo pari con la Bagnolese

Nella terza i peloritani rimontati da 3-1 impattano nel Mantovano. Doppietta per Stoyanov e vittoria per Manhani Jr, fatali due sconfitte al quinto

La Top Spin Messina WatchesTogether va vicinissima alla sua prima vittoria stagionale dovendo alla fine accontentarsi di un pareggio (3-3) in trasferta contro l’Alfa Food Bagnolese. Nella gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo la squadra del presidente Giorgio Quartuccio si era portata sul 3-1 grazie ai sigilli di Niagol Stoyanov (doppietta) e Humberto Manhani Jr, venendo ripresa dai padroni di casa con gli ultimi due singolari.

Vittoria sfiorata, match che termina 3-3 e per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, che va a quota 2 in classifica, si tratta del secondo pareggio di fila. Nel prossimo turno la Top Spin Messina WatchesTogether sarà di scena ancora in trasferta, il 9 novembre, per affrontare l’Apuania Carrara campione in carica.

Bagnolese – Top Spin Messina 3-3

Presso la palestra delle scuole medie di Bagnolo San Vito (MN), sotto la direzione di Ciro Luciano Iafisco, nel singolare d’apertura, Francisco Sanchi e Tommaso Giovannetti hanno dato vita ad un primo set davvero interminabile. Giovannetti, avanti 9-5, è stato rimontato dal rivale (9-10), riuscendo a sventare il set-point. Battaglia lunghissima ai vantaggi: saranno sei le chances non concretizzate dal giocatore della Top Spin, mentre Sanchi è passato 21-19 al quinto tentativo in proprio favore. L’atleta della Bagnolese ha ottenuto poi per 11-4 il secondo. Al terzo, da 8-7 per Giovannetti, quattro punti consecutivi del padrone di casa e 3-0 Sanchi.

Per i ragazzi seguiti in panchina da coach Marcello Puglisi, Niagol Stoyanov ha riportato subito la situazione in equilibrio superando 3-1 Jordy Piccolin, ex della Top Spin. Il bolzanino si è preso il primo set per 11-9, poi Stoyanov ha cominciato a macinare colpi. Andato sul 10-5, il livornese ha centrato il set alla terza opportunità. Più agevole il cammino nel terzo (11-2), mentre nel quarto Stoyanov è scattato dal 5-4 per Piccolin al 10-5 in suo favore, chiudendo i giochi per 11-6 al secondo match-point. Splendido debutto con la maglia della Top Spin del nuovo acquisto Humberto Manhani Jr. L’italo-brasiliano ha sconfitto 3-0 Damien Provost in una gara senza storia. Avvio (7-2) travolgente di Manhani che, approdato al 10-5, ha sfruttato immediatamente la chance. Anche la seconda frazione si è conclusa 11-5, mentre nel terzo parziale il giocatore della Top Spin è stato ripreso da 10-8 (due match-point) a 10-10. Annullato l’unico set-point per Provost, Manhani ha avuto cinque occasioni di fila, festeggiando al punto del 16-14.

Niagol Stoyanov, in grande spolvero, ha concesso il bis contro Francisco Sanchi. Dominando il primo parziale, il livornese è andato sul 9-4, vincendo 11-5. Stesso copione nel secondo, in cui Stoyanov ha tagliato il traguardo per 11-4, staccando il rivale dal 6-4 in poi. Nel terzo il giocatore della Top Spin è partito forte (7-3) e, nonostante il rientro dell’avversario (8-7), ha ottenuto il successo per 11-7 determinando il definitivo 3-0. Sul 3-1 per la Top Spin, Tommaso Giovannetti ha ceduto a Damien Provost. Primo set al transalpino per 11-8, ma Giovannetti ha subito risposto dilagando (9-3) nel secondo, riuscendo a contenere Provost, per chiudere 11-7. Nel terzo il francese in vantaggio (6-3), ma Giovannetti si è rifatto sotto fino al 7-6, venendo superato per 11-6. Quarto set finito nelle mani di Giovannetti, abile a recuperare da 1-4 al 5-4, aggiudicandosi la frazione con quattro punti messi a segno da 7-6. Tutto rinviato alla “bella” che ha premiato (11-6) il francese.

Risultato di 3-2 e duello decisivo tra Humberto Manhani Jr e Jordy Piccolin. L’italo-brasiliano, inizialmente sotto per 3-4, ha poi accelerato (7-4), firmando l’11-6 al secondo set-point. Da 8-6 per Piccolin si è passati dunque al 9-6 per Manhani che, annullato un set-point (9-10), ne ha avuto a sua volta uno a favore (11-10), senza sfruttarlo. Alla fine è stato Piccolin a prevalere 13-11. Manhani ha provato a scappare via (4-0) nel terzo, venendo tuttavia riagganciato (5-5) da Piccolin. Sull’8-8 suo lo scatto: con due set-point a disposizione trasformato il secondo (11-9). Nel quarto Manhani ha operato il sorpasso da 3-6 a 7-6, subendo però il ritorno di Piccolin (8-7) che, imponendosi 11-8, ha rimandato il verdetto al quinto. Alla “bella” girandola di emozioni: da 5-1 per il bolzanino a 8-8 grazie alla rimonta di Manhani, con i tre punti finali siglati da Piccolin per il pareggio della Bagnolese.

Risultati

Francisco Sanchi – Tommaso Giovannetti 3-0 (21-19, 11-4, 11-8)

Jordy Piccolin – Niagol Stoyanov 1-3 (11-9, 7-11, 2-11, 6-11)

Damien Provost – Humberto Manhani Jr 0-3 (5-11, 5-11, 14-16)

Francisco Sanchi – Niagol Stoyanov 0-3 (5-11, 4-11, 7-11)

Damien Provost – Tommaso Giovannetti 3-2 (11-8, 7-11, 11-6, 6-11, 11-6)

Jordy Piccolin – Humberto Manhani Jr 3-2 (6-11, 13-11, 9-11, 11-7, 11-8)

