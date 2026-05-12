Top Spin Messina splendida, vittoria in semifinale scudetto. Faso: “Alto livello”

La squadra peloritana piega a Villa Dante il tennistavolo Sassari campione in carica. Sigilli di Ursu e Faso, ora serve la vittoria in trasferta

MESSINA – Nella semifinale d’andata dei playoff scudetto una meravigliosa Top Spin Messina WatchesTogether ha steso a Villa Dante i campioni d’Italia del Tennistavolo Sassari. Sostenuta da un pubblico caloroso e appassionato, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, per l’occasione al gran completo con tutti e 6 i suoi atleti a disposizione, si è imposta 3-1 grazie alla doppietta di Vladislav Ursu e al sigillo di Danilo Faso. Tre incontri su quattro conclusi alla “bella” per un’altalena di emozioni.

Così il giovane Danilo Faso al termine della semifinale: “Una bellissima partita e per nulla facile. Le prime tre partite sono state molto difficili, solo il punto finale è arrivato con un 3-0. Speriamo di fare bene anche a Sassari tra qualche giorno. Nella mia partita c’è stato alto livello, sono soddisfatto per aver tenuto sia fisicamente che mentalmente. A Sassari non sarà facile ma speriamo di conquistare la partita, non avremo il nostro pubblico che qui oggi ci ha dato un grande aiuto”.

I ragazzi di coach Marco Faso sono attesi adesso già giovedì 14 maggio (ore 19) dal ritorno in programma a Sassari. La serie si chiuderebbe nel caso di un’altra vittoria della Top Spin, mentre un successo dei sardi, con qualsiasi punteggio, porterebbe allo spareggio da giocarsi sempre a Sassari. Muravera-Bagnolese 0-3 nell’altra semifinale d’andata dei playoff scudetto.

Top Spin Messina – Tennistavolo Sassari 3-1

Sotto la direzione arbitrale di Raffaele D’Ambrogio di Messina e Alessandro Manicotto di Catania, nel primo singolare della serie vittoria sofferta di Vladislav Ursu contro Javier Santiago Lorenzo. L’italo-argentino ha dominato la prima frazione (11-4). Nel secondo parziale inizio tutto in salita (0-3) per Ursu, bravo a reagire rifilando nove punti consecutivi all’avversario. Approdato successivamente al 10-4, il moldavo ha chiuso i conti al terzo set-point (11-6) con una micidiale risposta di dritto. Nel terzo Lorenzo si è portato sul 6-2, allungando fino al 9-4. Per il giocatore in forza a Sassari traguardo raggiunto al secondo tentativo per 11-7. Ursu ha ripreso a macinare nel quarto set, dettando il ritmo. Monologo del moldavo che sul 10-2 ha capitalizzato la terza chance (11-4) per rimettere la situazione in equilibrio e rinviare il verdetto al quinto. Da 3-1 e poi 6-5 per Lorenzo, Ursu ha ribaltato la situazione (7-6) e da lì si è involato verso il successo. Con tre match-point, l’elemento di punta della Top Spin ha subito completato l’opera, alzando le braccia al cielo all’11-7 sulla palla fuori di Lorenzo.

Duello pirotecnico, quindi, tra Frane Tomislav Kojić e John Michael Oyebode. Il croato è partito meglio, staccandosi sull’8-5. Oyebode ha ricucito il gap (8-7), ma Kojić non ha più sbagliato, passando con tre punti in serie. Nella seconda frazione continui capovolgimenti, da 5-1 per Oyebode a 6-5 in favore di Kojić. L’atleta di coach Mario Santona, tornato a condurre, non ha sfruttato il primo set-point sul 10-9, trasformando però il secondo (12-10). Al terzo parziale, dopo aver recuperato dal 4-1 iniziale per Oyebode, Kojic ha lottato punto a punto, spingendo fino a giungere al 10-8. La prima occasione non è andata a buon fine, ma una volta chiamato il time-out, al ritorno al tavolo il croato ha vinto lo scambio prolungato con il rivale, aggiudicandosi il set. Nel quarto la strada sembrava in discesa per Kojić sul 5-1, invece gli otto punti di fila di Oyebode hanno cambiato del tutto l’inerzia. Rientrato da 9-5 a 9-8, Kojić ha dovuto poi fronteggiare due set-point, cedendo al secondo. Sul filo anche la “bella”, nella quale Oyebode si è guadagnato un doppio match-point, prevalendo sempre 11-9: sul secondo la risposta a rete di Kojić è risultata fatale.

Strepitosa l’affermazione di un superlativo Danilo Faso nei confronti di Andrea Puppo al termine di un match ad alta intensità. Set-point per Faso sul 10-9, annullato da Puppo poi vittorioso per 12-10. Nel secondo parziale Puppo è balzato subito sul 5-0, con Faso costretto ad inseguire. Sull’8-10 il palermitano ha sventato i due set-point, si è ripetuto anche al successivo (10-11) e da lì ha preso ulteriore coraggio. Due le opportunità sfumate per Faso (12-11, 13-12), altrettante per Puppo (14-13, 15-14), prima dell’incredibile 17-15 siglato da Faso scatenando l’entusiasmo del pubblico. Il quindicenne della Top Spin, colpo dopo colpo, è salito di livello, volando sul 10-6 nel terzo parziale. Evaporati i primi tre set-point, al quarto Faso è andato finalmente a segno, con un potente dritto che ha costretto Puppo a spedire fuori misura. Nel quarto, piuttosto agevole il cammino per Puppo (11-2) e sfida consegnata alla “bella”. Faso è partito alla grande (5-1), proseguendo (8-4) in maniera perentoria, fino al liberatorio 11-6, dopo la conclusione a rete di Puppo, celebrato con un’incontenibile esultanza.

Vladislav Ursu, da autentico leader, si è infine regalato la doppietta di giornata superando con autorità John Michael Oyebode, per il definitivo 3-1 della Top Spin. Il moldavo ha dilagato nel set d’apertura, conquistato per 11-4. Più complicato il discorso nel secondo. Rimontando 2-4 a 7-5, Ursu si è ritrovato nuovamente sotto per 7-9. Sorpassato ancora il rivale (10-9), il moldavo ha steccato sul primo set-point, concretizzando il secondo: 12-10. Missione compiuta per Ursu con una spettacolare chiusura, da 6-7 a 11-7 nel terzo set. La Top Spin Messina WatchesTogether batte 3-1 il Tennistavolo Sassari e festeggia la vittoria tra gli applausi dei propri tifosi, proiettandosi con fiducia a gara2.

Dettaglio risultati

Vladislav Ursu-Javier Santiago Lorenzo 3-2 (4-11, 11-6, 7-11, 11-4, 11-7)

Frane Tomislav Kojic-John Michael Oyebode 2-3 (11-7, 10-12, 11-9, 9-11, 9-11)

Danilo Faso-Andrea Puppo 3-2 (10-12, 17-15, 11-9, 2-11, 11-6)

Vladislav Ursu-John Michael Oyebode 3-0 (11-4, 12-10, 11-7)