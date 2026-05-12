 Musica, cinema e filosofia con Cesare Natoli e l'Orchestra sinfonica giovanile

Musica, cinema e filosofia con Cesare Natoli e l’Orchestra sinfonica giovanile

Redazione

Musica, cinema e filosofia con Cesare Natoli e l’Orchestra sinfonica giovanile

martedì 12 Maggio 2026 - 15:27

Si è svolto al Palacultura “Antonello” di Messina lo spettacolo "Polemos" ("Il conflitto"). Standing ovation finale

MESSINA – Il conflitto tra musica, cinema e filosofia in uno spettacolo ideato dal pianista Cesare Natoli, anche voce narrante.
Si è svolto lo scorso 9 maggio al Palacultura “Antonello” di Messina lo spettacolo “Polemos – Il conflitto tra Musica, Cinema e Filosofia”. Un concerto originale che ha intrecciato linguaggi e prospettive diverse per riflettere su uno dei temi più profondi e universali dell’esperienza umana: il conflitto.
Ideato da Cesare Natoli, pianista e voce narrante, il progetto ha proposto un percorso che ha attraversato celebri pagine della musica per il cinema e della tradizione colta – accompagnandone l’esecuzione con la visione di spezzoni tratti dai film – rilette alla luce del concetto greco di pólemos. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina c’era Nazzareno De Benedetto, mentre le trascrizioni dei brani sono state firmate da Giovanni Puliafito, del quale è stata eseguita anche l’Ouverture da Eneide.
Il programma musicale ha incluso composizioni di autori quali Hans Zimmer, John Williams, Michael Nyman, James Horner, Ennio Morricone, György Ligeti, Maurice Ravel e Dmitrij Shostakovich, in un itinerario che ha spaziato dal conflitto epico e storico a quello interiore, sociale e simbolico.
Al centro del progetto vi è una riflessione di carattere filosofico: il pólemos, come suggeriva Eraclito, non è soltanto distruzione, ma principio generativo, tensione che attraversa la realtà e la condizione umana. La musica, con la sua capacità di organizzare contrasti e trasformare tensioni in forma, diventa così metafora di un possibile percorso: riconoscere il conflitto senza negarlo, ma sottraendolo alla deriva della violenza e orientandolo verso l’equilibrio, la relazione, la convivenza.
Applausi entusiasti, al termine, da parte del pubblico del Palacultura, con standing ovation finale per i protagonisti
L’evento, che ha avuto un’affollatissima anteprima riservata agli studenti della scuola secondaria venerdì 8 maggio – sempre al Palacultura – era inserito nel cartellone dell’Associazione “Vincenzo Bellini” di Messina, presieduta da Giuseppe Ramires.

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