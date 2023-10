Topi d'appartamento incastrati dai profili Facebook - Tempostretto

Due messinesi riconosciuti dalle foto sui social e dalle immagini di video sorveglianza. Il colpo da 6 mila euro a Villafranca, lo scorso agosto

MESSINA – Pensavano di averla fatta franca i due messinesi che lo scorso agosto hanno messo a segno un furto in appartamento a Villafranca Tirrena. Incuranti del fatto che i proprietari dormissero tranquillamente nel loro letto, i ladri hanno ripulito il locale portandosi via oggetti e valori per 6 mila euro. Ma sono stati traditi dalle foto postate sui profili social, che hanno permesso ai Carabinieri di riconoscerli, dopo aver visionato le immagini di video sorveglianza della zona.

Oggi per i due è scattato quindi il provvedimento di carcerazione per furto in abitazione in concorso, che gli è stato notificato in cella, dove erano già rinchiusi per fatti precedenti. Entrambi, infatti, hanno precedenti guai con la giustizia.

Il colpo in casa

A denunciare il furto era stata la coppia di Villafranca. Diversi monili d’oro, vari preziosi, portafogli e borse con all’interno documenti e altro ancora, per un valore complessivo stimato in circa 6 mila euro, la refurtiva che si sono portati via, dopo essersi introdotti in casa, in pieno giorno, attraverso una finestra, mentre i proprietari si godevano la “siesta”

Traditi da Fb

Allontanandosi e arrivando, sono stati ripresi dalle telecamere. Il riscontro delle immagini con quelle dei profili social ha permesso ai Carabinieri di accertare un particolare fondamentale, ovvero constatare la corrispondenza degli indumenti di uno dei due uomini al momento del furto con quelli da lui indossati in alcuni filmati postati sul web.