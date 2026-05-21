Il tour estivo dei The Kolors farà tappa in Sicilia: il 22 agosto show sul lungomare di Brolo

Spettacolo a ingresso gratuito offerto dal Comune

I The Kolors tornano alla dimensione live con “The Kolors Live”, il tour estivo – prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound – che aggiunge nuove date in calendario e farà tappa anche in Sicilia. Tra i nuovi live, la band si esibirà in concerto a Brolo sabato 22 agosto calcando il palco allestito sul Lungomare Luigi Rizzo.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra all’interno del programma di estivi organizzati dal Comune di Brolo e sarà realizzato in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BM Produzioni musicali.

Il nuovo singolo “Rolling Stones”

Il tour estivo, che toccherà tante città in tutta Italia, è stato anticipato dall’ultimo singolo della band “Rolling Stones” uscito lo scorso 27 marzo per Atlantic Records/Warner Music Italy. Un nuovo successo che sta conquistando le classifiche dei brani più ascoltati in radio dopo essersi posizionato come 2° più alta nuova entrata nella settimana di debutto e aver conquistato per la seconda volta il primo posto della classifica EarOne Airplay.

“Rolling Stones” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d’eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l’immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate italiana.