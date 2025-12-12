Torna il bus natalizio di Atm: divertimento, melodie natalizie e sostenibilità

L’iniziativa prenderà il via sabato 13 dicembre e si concluderà il giorno dell’Epifania

Il bus natalizio di Atm è pronto a rimettersi in marcia e portare un po’ di magia in giro per la città. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via domani, sabato 13 dicembre, e si concluderà martedì 6 gennaio. A bordo del mezzo elettrico dell’Azienda ci saranno Babbo Natale e gli elfi, che ad ogni sosta doneranno cioccolatini e caramelle ai più piccoli. L’atmosfera sarà resa ancor più magica dal dj set allestito all’interno dell’autobus per allietare, ad ogni fermata, bambini e adulti con jingle natalizi e non solo.

Nel suo primo viaggio, il bus elettrico dell’Azienda Trasporti di Messina farà tappa all’asilo San Licandro, all’asilo Giostra, nel quartiere di Giostra, davanti alla Chiesa di San Michele e a Gravitelli; nel pomeriggio, sempre di domani, alla presenza del Sindaco Federico Basile e della Presidente Carla Grillo, il bus raggiungerà gli Ospedali Piemonte e Policlinico, per portare un sorriso anche a chi, in questo momento, soffre e non può vivere il Natale come vorrebbe.

Il tour proseguirà nelle giornate di domenica 14 dicembre, sabato 20 dicembre, domenica 21 dicembre, sabato 27 dicembre, domenica 28 dicembre, sabato 3 gennaio, domenica 4 gennaio e lunedì 6 gennaio.

“Per il quarto anno il bus natalizio di Atm toccherà vari quartieri della città, portando allegria e ricreando un’atmosfera magica. Il nostro intento è anche quello di regalare momenti di spensieratezza a chi sta vivendo un periodo di difficoltà e si trova ricoverato negli ospedali cittadini”, afferma il Sindaco Federico Basile.

“Il bus natalizio non è solo un’iniziativa coinvolgente ma anche sostenibile. Anche quest’anno, infatti, il mezzo scelto dall’Azienda Trasporti fa parte della flotta elettrica e ha un bassissimo impatto ambientale. Magia natalizia e sostenibilità viaggeranno quindi di pari passo”, aggiunge il Vicesindaco Salvatore Mondello.

“Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il bus natalizio di ATM. Babbo Natale ed elfi porteranno un po’ di magia in giro per la città. Doneremo caramelle e cioccolatini e momenti di intrattenimento in un clima di spensieratezza e divertimento. Nel nostro viaggio saremo vicini anche alle persone in questo momento fragili e alle loro famiglie”, conclude la Presidente di Atm Spa Carla Grillo.