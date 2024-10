Torna il sorriso al Ct Vela Messina, vittoria esterna a Trento

Nella quarta giornata vittoria per 5-1 contro Trento, ora le ultime due in casa per completare il girone

MESSINA – Sono stati sufficienti i singolari al Ct Vela Messina per vincere sui campi (in cemento al coperto) dell’Ata Battisti nella quarta giornata del campionato maschile a squadre di tennis di Serie A1.

Prestazione di carattere e grande maturità per i ragazzi del capitano Francesco Caputo che hanno mostrato, ancora una volta, grande attaccamento ai colori del Circolo peloritano.

Cappotto nei singolari e un’affermazione per parte nei due doppi fissa il punteggio sul 5 a 1, lo stesso con cui i peloritani s’imposero nel match di andata lo scorso 6 ottobre. Adesso, il Ct Vela, terzo in classifica con 6 punti, è atteso dalle due partite casalinghe contro le due battistrada Sinalunga e Crema. Sfide che decideranno le sorti del girone nelle prossime settimane. Ricordiamo che la prima avanza ai playoff scudetto, la seconda sarà salva, terza e quarta giocheranno i playout per non retrocedere in serie A2.

Ata Battisti Trentino – Ct Vela 1-5

Il primo punto lo conquista Fausto Tabacco che, così come accaduto a Messina, ha la meglio di Matteo Fondriest a cui lascia appena due game. Più sofferta, sull’altro campo, la vittoria di Giorgio Tabacco che, in rimonta, supera Giovanni Oradini. Il tennista di casa mette le mani sul primo set per 6-4, ma subisce la veemente rimonta del più giovane dei fratelli Tabacco, il quale si aggiudica la seconda partita 6-1, ottiene il break al terzo game del terzo set e poi avanza sul 3 a 1, ma Orandini (numero 508 al mondo, con un best ranking 352) rientra sul 3 a 3. Tabacco, però, toglie il servizio all’avversario nel settimo game e poi completa l’opera per 6-4.

Anche l’italo-argentino Franco Egea si ritrova di fronte Davide Ferrarolli, già battuto in riva allo Stretto. E, anche in questa circostanza, Egea, seppur in tre set, ha la meglio. Il tennista del Ct Vela è andato a servire per il match sul 6-5 del secondo set ma ha perso la battuta e poi si è arreso al tie break. Nel terzo set, però, Egea è tornato sui suoi livelli e ha messo all’angolo il giocatore di casa. Nella sfida fra i due numeri 1, ottima prestazione del portoghese Frederico Ferreira Silva (ex numero 168 al mondo, oggi numero 449) che batte il parigino Blancaneaux (numero 249 del ranking Atp, con un best ranking 134) in due set, regalando, così, il successo al Circolo presieduto da Tato Spatari.

Fondriest vs F. Tabacco 2-6, 0-6

Oradini vs G. Tabacco 6-4, 1-6, 4-6

Ferrarolli vs Egea 4-6, 7-6 (2), 3-6

Blancaneaux vs Ferreira Silva 5-7, 2-6

Fondriest-Vedovelli vs G. Tabacco Ferreira Silva 5-7, 6-4, 4-10

Oradini-Blancaneaux vs F. Tabacco-Varsalona 6-2, 6-2

La quarta giornata. Tc Sinalunga-Tc Crema 4-2; Ata Battisti Trentino-Ct Vela 1-5.

Classifica: Tc Sinalunga e Tc Crema 7; Ct Vela 6; Ata Battisti Trentino 3.

Prossimo turno (domenica 3 novembre, ore 10): Tc Crema-Ata Battisti; Ct Vela-Tc Sinalunga.

