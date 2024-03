Torna il “Trofeo Città di Messina”, terza edizione domenica 21 aprile

Subisce uno spostamento in avanti nel calendario la manifestazione organizzata dalla Podistica Messina e da quest'anno intitolata alla memoria di Carmelo La Corte

MESSINA – Spostamento in avanti nel calendario per il Trofeo Città di Messina, che il prossimo 21 aprile festeggerà la sua terza edizione. Gara nazionale Fidal, la prova è parte del 29° Grand Prix Sicilia di Corsa e assegnerà i titoli regionali individuali master per la distanza dei 10 km. Intitolata da quest’anno alla memoria di Carmelo La Corte, la gara era nata a gennaio e si era spostata a marzo lo scorso anno, ora va ancora avanti, confidando in condizioni climatiche più accoglienti in una città sempre più a misura di podista.

Il percorso di gara sarà un circuito di 2,5 km circa, completamente cittadino e chiuso al traffico, da ripetere quattro volte, che si snoda sulla Via Garibaldi tra via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta. Epicentro della corsa sarà la zona antistante Il Cavallino caffè, all’altezza del civico n.114, con conclusione fissata in Piazza Unione Europea, sede del Municipio. Il primato della corsa appartiene a Luigi Spinali, in 32’21” e all’ucraina Nadiya Sukharina in 41’01”, entrambi ottenuti nel 2022.

Dopo il successo crescente delle prime due edizioni gli organizzatori puntano a sfondare quota 400 arrivati, sfiorata lo scorso anno. Il costo di partecipazione è di 12 euro, con la maglia tecnica personalizzata della Diadora che andrà ai primi 600 iscritti. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 16 aprile, poi ci saranno altre 48 ore disponibili al prezzo di 14 euro. Partenza alle 10:00 con premi in denaro per i primi 5 classificati assoluti e riconoscimenti per i primi 3 di ogni categoria con consegna della maglia di campione regionale ai vincitori di ognuna, se tesserati per una società siciliana.