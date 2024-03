Torna l’Aperi-Sanderson: al fianco del comitato anche il Birrificio Messina

La bonifica e la rigenerazione dell'ex area industriale al centro dell'incontro di mercoledì 13 a Tremestieri: la serata si concluderà con un momento conviviale

MESSINA – Il Comitato ex Sanderson torna a riunirsi e a coinvolgere la cittadinanza con un nuovo appuntamento dell’Aperi-Sanderson. Il secondo incontro organizzato dagli attivisti e dai cittadini che chiedono la bonifica e la rigenerazione dell’ex area industriale di Tremestieri si terrà proprio al centro del paese, alle 19.30 di mercoledì 13 marzo, nel salone della Chiesa di Santa Domenica.

Il Comitato: “Il progetto della Regione ignora i messinesi”

Nella prima parte dell’incontro il Comitato proporrà una presentazione della storia dell’industria dismessa e il racconto di alcune storie della fabbrica, narrate da operai e operaie che lì hanno lavorato per anni. “La storia dell’ex Sanderson è legata indissolubilmente con quella di centinaia di famiglie messinesi – spiegano i rappresentanti del Comitato – La fabbrica è stata un patrimonio collettivo ed è oggi un luogo di memoria da preservare e valorizzare. Il progetto della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione nell’area di un centro congressuale e fieristico a forma di delfino, ignora la percezione che di quel luogo hanno i messinesi. Qualsiasi progetto di rigenerazione – aggiunge il Comitato – non deve cancellare le tracce di questa memoria ma integrarle e valorizzarle in un progetto fisico che miri alla ricucitura di passato, presente e futuro”.

Birrificio Messina al fianco del Comitato

A proposito di presente e futuro, durante l’incontro sarà condiviso un quadro sull’attualità, a partire dalla non più rinviabile bonifica e messa in sicurezza dell’area, ad oggi una bomba ecologica che contiene amianto, olio industriale infiltrato nel terreno e rifiuti di vario genere. Sarà inoltre ribadita la necessità di trasferire la titolarità dell’area dalla Regione Siciliana alla città di Messina e saranno discusse le ipotesi proposte dal Comitato per la sua rigenerazione, allo scopo di continuare a condividerle con gli abitanti della zona. “La serata si conclude con una focacciata offerta da noi – concludono i rappresentanti del Comitato – e le birre gentilmente offerte dal Birrificio Messina, al quale rivolgiamo un grandissimo ringraziamento. Sui canali social del Comitato ex Sanderson ci sono tutte le informazioni per iscriversi all’incontro e partecipare”.