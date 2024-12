Torna “Ritiro in Festa”: una domenica di condivisione tra mostre, eventi e laboratori

Appuntamento domenica dalle 15:30 al Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo

MESSINA – Torna “Ritiro in festa”, la manifestazione organizzata da Cisl Messina, Anolf, Anteas Cisl, Csi Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù, con il patrocinio del Comune di Messina, che si terrà domenica 29 dicembre, a partire dalle 15.30, presso il Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo 557 a Ritiro. L’evento è inserito in “Il Natale Insieme in Periferia”, il cartellone di eventi promosso dalla Cisl, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù. Sarà un pomeriggio di festa e condivisione con i laboratori di pittura a cura delle associazioni ABC-Amici Bimbi in Corsia, la mostra di auto d’epoca del club 500 Team Messina, la serata di musica con fisarmonica per grandi e piccoli,

La Jerry Animation sarà protagonista dell’intrattenimento per giovani e meno giovani con le sue animatrici ed animatori ed i personaggi più conosciuti. L’evento è gratuito ed aperto a tutti.