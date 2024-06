Torna StrettArtMe, “L’arte racconta la città”: laboratori, arte e cultura a Piazza Lo Sardo

Appuntamento oggi dalle 9.30 alle 13 per scoprire le bellezze delle chiese intorno alla piazza, ma anche vedere all'opera artisti di ogni tipo

MESSINA – Torna oggi, domenica 16 giugno, Strettartme – L’arte racconta la città, l’estemporanea d’arte giunta alla quarta giornata, organizzata in giro per Messina. Protagonista stavolta saranno Piazza Lo Sardo e le chiese limitrofe, belle e ricche di storia e cultura.

L’iniziativa organizzata dall’Officina del Sole in collaborazione con gli assessori alle Politiche giovanili e alla Cultura di Messina e Messina Social City consisterà ancora una volta nel raccontare i monumenti e nel rappresentarli in qualsiasi modo, dal disegno alla pittura, dalla poesia alla fotografia. Dopo basterà postare sui social con l’hashtag #Strettartme, così da formare una community tramite cui veicolare le bellezze cittadine. L’album virtuale di Messina si arricchisce sempre più di video, reel, storie e foto, ma non sarà soltanto questo l’obiettivo.

Visite e attività

Per chi lo vorrà, sarà possibile visitare le Chiese dello Spirito Santo, il Chiostro, le stanze dei Padre Annibale e la Chiesa di Santa Rita, cioè l’ex San Paolino. Dalle 9,30 alle 11 o alle 12, a seconda delle strutture. E ancora si potrà partecipare a diverse attività, come “Leggende e mistero a Messina con lo scrittore Giandomenico Ruta alle 10, la passeggiata culturale con Gianluca Castriciano “Messina nel 1848” alle 11, il laboratorio di disegno per bambini a cura del fumettista Carmelo Chillè dalle 11 alle 13 e l’altra passeggiata culturale, stavolta con lo storico Daniele Ferrara, dal titolo “La finestra sulla storia a Piazza del Popolo”. La partecipazione è gratuita e in qualsiasi momento della mattinata sarà possibile unirsi alle attività, che si concluderanno alle 13.