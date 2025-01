Tornano in piazza le “arance della salute” di Airc, ecco dove in provincia di Messina

Michele Semilia assume la presidenza del Comitato Sicilia di Fondazione Airc

Sabato 25 gennaio migliaia di volontari Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, saranno in piazza per le “Arance della Salute”.

In provincia di Messina ecco dove trovare le reticelle di arance rosse e i vasetti di marmellata e miele, per dare un contributo concreto alla ricerca di nuove cure e nuovi strumenti per la diagnosi precoce e per la prevenzione:

Torregrotta – Piazza San Paolino

Scala Torregrotta – Piazza Santa Maria della Scala

Milazzo – Via Giacomo Medici (di fronte all’ufficio postale)

Capo d’Orlando – Piazza Matteotti

Sant’Agata Militello – Via Giacomo Medici (altezza chiesa di San Francesco d’Assisi)

Michele Semilia assume la Presidenza del Comitato Sicilia di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. La nomina, effettiva da gennaio 2025, è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di indirizzo della Fondazione.

Palermitano, sposato, due figli, Semilia ha maturato negli anni una importante esperienza imprenditoriale in campo finanziario, amministrativo e gestionale: dal 2019 è Presidente di Alimes Srl, società di sviluppo immobiliare. Dal 2022 Semilia è membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione AIRC.

“È per me un grande onore assumere la presidenza del Comitato Sicilia di Fondazione AIRC dopo essere avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’attività della Fondazione come consigliere di indirizzo. Accolgo questa nuova nomina come una straordinaria opportunità per contribuire in maniera ancora più concreta alla ricerca oncologica – dichiara Michele Semilia. L’impegno per la ricerca sul cancro è una causa che mi sta particolarmente a cuore, e sono pronto a lavorare con passione e impegno al fianco dei colleghi, sostenitori e volontari Airc in Sicilia. Ringrazio in particolare il prof. Riccardo Vigneri che dal 2012, da ricercatore e da presidente del Comitato, ha rafforzato la presenza di Airc sul territorio e da cui prendo il testimone con grande senso di responsabilità.”

COMITATO SICILIA DI FONDAZIONE AIRC

Il Comitato Sicilia di Fondazione Airc è attivo dal 1987 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2025 sono stati deliberati 583.966 euro per il sostegno di 6 progetti di ricerca e una borsa di studio. (Dati aggiornati al 07 gennaio 2025).

Dal 1965 Fondazione Airc sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, Airc finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo Airc è Ifom, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. Airc inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.