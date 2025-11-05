Torneo delle Regioni 2026, 3 giocatori della Messana nella Rappresentativa Juniores

Merito anche della crescita dei talenti locali voluta dal tecnico Giuseppe Cosimini. Il raduno è l'11 novembre

Le regole delle competizioni dilettantistiche sul minutaggio dei giocatori under stanno producendo i loro effetti, consentendo a diversi giovani di mettersi maggiormente in mostra fino a diventare dei fulcri per il gioco delle rispettive squadre di appartenenza. È il caso di Francesco Deodato, classe 2008, Giosuè Bonasera e Salvatore Sottile, entrambi del 2007. Tre giocatori della Messana che hanno appena ricevuto la convocazione al raduno della Rappresentativa Regionale Juniores. Un’importante fase di selezione per la lista definitiva dei siciliani che parteciperanno al Torneo delle Regioni 2026 in Puglia. Il prossimo raduno si svolgerà martedì 11 novembre a Gioiosa Marea.

Tra le ragioni del successo della società giallorossa, attualmente in vetta alla classifica nel girone B di Eccellenza Sicilia, vi è proprio l’attenzione verso la crescita dei talenti locali da parte del tecnico Giuseppe Cosimini, in precedenza alla guida di diverse formazioni giovanili, comprese quelle del Messina.

Sin dalla scorsa stagione, terminata con la vittoria del campionato di Promozione, i prodotti del vivaio di maggiore potenziale per tecnica, velocità e fisico sono stati sempre affiancati ad elementi esperti e costanti nel rendimento. Questo ha consentito di aumentare ulteriormente la qualità delle prestazioni, sia individuali che collettive.

Francesco Deodato, Giosuè Bonasera e Salvatore Sottile non solo sono riusciti a ritagliarsi un posto stabile in prima squadra, ma hanno anche partecipato attivamente a diverse azioni da gol, decisive per la conquista di risultati utili. I primi due, in particolare, hanno collezionato finora una rete a testa e più di 500 minuti giocati.

Sebbene come ruolo naturale prediligano tutti e tre la posizione di esterni, Deodato può essere impiegato anche come difensore centrale, in virtù della sua altezza e della sua abilità nei duelli aerei, mentre invece Sottile, avendo caratteristiche offensive, si adatta ad entrambe le fasce e alla trequarti.

In caso di selezione definitiva nella Rappresentativa Siciliana, per loro si presenterà l’occasione di disputare uno dei tornei più importanti del calcio dilettantistico, confrontandosi con le migliori formazioni juniores di tutte le Regioni d’Italia.

Inoltre, come spesso accade in queste manifestazioni sportive, non è da escludere che al prossimo Torneo delle Regioni possano assistere talent scout di qualche società delle categorie più alte.

Per prima cosa, Deodato, Bonasera e Sottile dovranno rispondere positivamente alla seduta di martedì 11 novembre a Gioiosa Marea. Chissà che questo non sia l’inizio di una svolta per la loro carriera.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb Usd Messana 1966