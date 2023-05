Torre Faro, Atm cerca area per un secondo parcheggio - Tempostretto

L'azienda trasporti punta a potenziare Torri Morandi e ampliare gli stalli a Capo Peloro. Si cerca un'area di 1.500 mq con caratteristiche specifiche

MESSINA – L’Atm cerca “un’area scoperta” da utilizzare per “area di sosta regolamentata e nodo di scambio”. L’azienda trasporti Messina ha protocollato l’avviso pubblico per cercare immobili in locazione, con determinate caratteristiche, per la durata di 9 anni con possibilità di rinnovo per altri 9. E la ricerca si concentrerà nella zona nord, per potenziare il parcheggio “Torri Morandi”.

Ubicazione e dimensioni

E le caratteristiche precise sono diverse. Ad esempio l’ubicazione e le dimensioni. Atm, infatti, punta a “potenziare l’offerta di parcheggi nell’area di Torre Faro – Capo Peloro anche in ragione dell’elevata affluenza di vetture nei periodi estivi e la necessità di rafforzare le aree pedonali del bordo marinaro di Torre Faro”. Ed è per questo che l’immobile in questione deve essere ubicato a Capo Peloro o in “zona limitrofa accessibile ai mezzi pubblici”. Atm cerca un’area di 1.500 metri quadri con forma regolare per consentire “la collocazione di stalli di parcheggio e l’accesso eventuale di mezzi pubblici”.

Requisiti tecnici: dalla recinzione alla conformità urbanistica

Tra i requisiti tecnici, invece, si legge che l’immobile dovrà avere “conformità allo strumento urbanistico vigente”, essere “pavimento con supporto carrabile, anche con elementi autobloccanti e sistema di smaltimento delle acque”, ed essere dotato sia di recinzione metallica con cancello carrabile sia di fornitura elettriche “e possibilmente idrica”. Si terrà conto anche di eventuali sistemi di videosorveglianza o di impianti di illuminazione, guardiole e servizi igienici già presenti.

Da qui i criteri di scelta preferenziali: l’ubicazione e l’accessibilità, la compatibilità urbanistica, l’estensione e la regolarità del lotto, le caratteristiche tecniche-funzionali e il valore di locazione offerto. C’è tempo per presentare l’offerta entro il 19 maggio alle ore 12.

