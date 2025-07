Torre Faro, ecco cosa cambia: subito una Ztl sperimentale

L'area interessata è circoscritta dalle vie Barresi, Fortino, Marco Polo e Lanterna

L’isola pedonale serale è in vigore dal lo scorso 14 giugno. Ora, a Torre Faro, vengono introdotte nuove agevolazioni per i residenti e una Zona a Traffico Limitato (Ztl) sperimentale, deliberata dalla giunta Basile.

Le integrazioni chiave

Estensione dei Contrassegni per Sosta Gratuita: Viene estesa la possibilità di ottenere il contrassegno per la sosta gratuita (già prevista in via Senatore Arena e via Palazzo) anche per i residenti, affittuari, proprietari ed esercenti le attività commerciali degli immobili ricadenti nelle vie Lanterna, Fortino, Barresi (ex Biasini) e rione Biasini . Il contrassegno sarà uno per ciascuna unità immobiliare abitativa e per una sola auto per nucleo familiare.Sarà rilasciato il contrassegno per la sosta gratuita negli stalli riservati anche ai residenti o affittuari del tratto di Via Torre (tra Via Rando e Pozzo Giudeo), di Via Rometta e del tratto di Via Pozzo Giudeo (tra il parcheggio Torri Morandi e Via Torre).

Parcheggi riservati accanto alle Torri Morandi: L'area di parcheggio genericamente "riservata ai residenti" adiacente al parcheggio "Torri Morandi" (con ingresso e uscita in Via Pozzo Giudeo) sarà ora riservata specificamente ai proprietari, residenti e affittuari degli immobili ricadenti nel tratto della Via Pozzo Giudeo compreso tra Via Scuole e l'intersezione con Via Leanza e Senatore Arena, sempre tramite apposito contrassegno.

Ztl sperimentale subito operativa

A causa delle vie interne insufficienti e del traffico aggravato dalla ricerca di parcheggi in prossimità dei lidi di Capo Peloro, è stata istituita, in via sperimentale e fino al 14 settembre 2025, una Zona a Traffico Limitato (ZTL). L’Ordinanza Dirigenziale n. 949 del 3 luglio 2025 ne dà attuazione da subito.