Torre Faro, “ecco le proposte per una nuova viabilità”

Un comitato di cittadini e "Messina 3 S" scrivono all'amministrazione comunale affinché siano prese alcune misure "contro il disordine"

MESSINA – “A Torre Faro così non va. Urgono modifiche nella viabilità. L’attuale situazione è di traffico e disordine sia per i residenti, sia per i turisti”. A chiederle all’amministrazione comunale il comitato “Salviamo Torre Faro”, riunitosi in assemblea, e il comitato Messina 3S Sviluppo Sostenibilità Sicurezza.

In particolare, con tanto di note e raccolte di firme inviate al Comune, si chiede un “accesso regolamentato al villaggio esclusivamente per i residenti, da realizzarsi non mediante i pass attualmente in uso, ma attraverso varchi sorvegliati con telecamere che rilevino automaticamente gli accessi non autorizzati e ne sanzionino l’abuso. Varco con telecamere su Via Palazzo all’incrocio con Via Circuito. Varco con telecamere su Via Pozzo Giudeo, in corrispondenza del parcheggio “Torre Morandi”, con attivazione immediata dell’uscita verso la Circonvallazione Tirrenica. Varco con telecamere su Via Nuova all’incrocio con Via III Palazzo”.

E ancora: “Rifacimento della pavimentazione, attualmente in condizioni di grave dissesto. Sostituzione dell’illuminazione pubblica, con installazione di pali in stile antichizzato, considerando che molti di quelli esistenti risultano obsoleti e potenzialmente pericolosi. Ripristino del senso di marcia originario su Via Palazzo, da sud verso nord, eliminando la strozzatura attualmente presente in corrispondenza di Via Ribaud. A tal proposito si evidenzia che, a causa della strozzatura in Via Ribaud (area Palazzo), viene meno la sicurezza di quattro disabili in carrozzina, che proprio durante la stagione estiva tentano di farsi accompagnare per una boccata d’aria fresca fuori casa. Consolidamento urgente della Piazza dell’Angelo, già oggetto di una distinta segnalazione, per evitare un ulteriore aggravamento dei danni strutturali”.

