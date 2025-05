Torre Faro, grande perdita d’acqua in via Circuito. Intervento Amam in corso VIDEO

Il villaggio soffre la carenza idrica da sabato e si attende la fine della riparazione

MESSINA – Grande perdita d’acqua stamattina in via Circuito a Torre Faro. “È una perdita di acqua sotterranea che si riversa in strada. Non appena termina l’intervento, che è in corso, riprenderà la distribuzione idrica”, ci fa sapere il presidente dell’Amam Paolo Alibrandi. Disagi anche per i tanti abitanti del villaggio che si muovono con i mezzi pubblici. Il capolinea dello shuttle, infatti, si è trasformato in un fiume.

Il villaggio soffre della mancanza d’acqua da sabato.