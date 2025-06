Torre Faro, in attesa dei lavori “il basolato cede pericolosamente”

Un cittadino reclama un controllo maqgiore per evitare rischi nella piazzetta dell'Angelo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La scena è tanto simbolica quanto inquietante nella piazzetta dell’Angelo a Torre Faro. Da un lato una delle travi del basolato si inarca pericolosamente; dall’altro giocano ogni giorno bambini accompagnati dalle loro famiglie”.

I lavori per il rifacimento del basolato del lungomare di Torre Faro, delle piazze della Chiesa e dell’Angelo e delle vie interessate sono stati aggiudicati. Ma il cittadino segnala che, nel frattempo, servono misure per prevenire i pericoli. “Occorre una costante manutenzione degli spazi pubblici per non trasformare luoghi di socialità e comunità in aree a rischio. Non si può aspettare settembre”.

