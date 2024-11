Torre Faro, Nautilus vince al Tar: niente stop alla concessione. Ma l’arenile resta occupato

Il Tar da ragione all'associazione e proroga la concessione. L'area però non è ancora stata liberata

Messina – I giudici danno ragione all’associazione Nautilus, l’associazione ricreativo culturale di amanti del mare. La no profit aveva ottenuto la prima concessione demaniale concessa a Torre Faro. Ed ora il Tar stabilisce che la concessione resta valida anche dopo il 31 dicembre 2024, come aveva prescritto l’ordinanza della Regione, e resterà valida almeno fino alla sentenza di merito del Tribunale amministrativo regionale di Catania, che ha fissato l’udienza al 26 febbraio 2025 e condannato la Regione a pagare 800 euro di giudizio.

Il ricorso

Accogliendo il ricorso dell’avvocato Gaetano Mercadante, il Tar Catania ha parzialmente annullato il decreto regionale 884 del 27 luglio 2024 che concedeva l’arenile alle attività dell’associazione fino a fine anno. Soltanto per 4 mesi quindi, e non tre anni come avrebbe dovuto essere, secondo il legale dell’associazione presieduta da Antonio Bagnato, che nell’intervista a Silvia De Domenico del 1 ottobre scorso spiega, insieme all’avvocato Mercadante, quali sono le attività dell’associazione e quali i problemi che si presentano sulla spiaggia di via Torre.

L’area occupata

La concessione resta in piedi e la Nautilus può continuare ad operare nell’antico borgo marinaro di Torre Faro, quindi. I problemi, però, restano. Malgrado l’estate sia finita, l’arenile concesso all’associazione è ancora occupato da barche, sedie e ogni altro genere di oggetti dei residenti ed è ancora pieno di rifiuti, senza che nessuno sia intervenuto per liberare e ripulire l’area di 325 mq. Per la concessione tanto sudata e per la quale combattono, quindi, i soci pagano ancora, ad oggi, un affitto senza poter realmente usufruire dell’area.