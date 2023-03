Torre Faro, nuova strada tra via Glauco e via Margi. "Non arteria secondaria, ma grande aiuto" - Tempostretto

Lo dice il sindaco Basile, che aggiunge: "Svilupperemo meglio la viabilità interna"

MESSINA – Via Glauco, una piccola strada che porta a Via Circuito, è ora collegata anche a via Margi, tramite un’altra stradina concessa al Comune di Messina dalla società Ganzirri Residence srl. Torre Faro si prepara alla stagione estiva con una strada di poche decine di metri che però potrebbe risultare utile per smaltire il traffico, non appena sarà in vigore l’isola pedonale, e soprattutto per i residenti.

Via Margi e via Circuito erano collegate solo da via Torretta, ora anche da via Glauco.

Basile: “Arteria preziosa, non secondaria”

A tagliare il nastro è stato il sindaco Federico Basile, con a fianco gli assessori Salvatore Mondello e Massimo Finocchiaro. “Si tratta di una strada che permetterà di rendere fluido il il traffico soprattutto d’estate, quando qui, in un posto meraviglioso, arriva davvero tanta gente – spiega il primo cittadino -. Ma è una strada che può portare sviluppo a una parte di territorio che non è ancora stata valorizzata appieno. Sono piccoli passi che ci permettono di migliorare e conoscere tutta la città. Questo è un intervento già previsto dal 2014 ma la burocrazia non ha aiutato. Può sembrare un’arteria secondaria ma invece è molto importante. Ora cercheremo di capire come poter sviluppare al meglio la viabilità interna, anche in prospettiva del progetto di pedonalizzazione che andrà avanti”.

Il sodalizio tra pubblico e privato

Basile prosegue parlando del rapporto con i privati: “Si sono resi disponibili in un ragionamento complessivo, per aiutarci. Il Comune ha fatto ciò che poteva per realizzarla, purtroppo con tempi lunghi a causa della burocrazia. Ma ben venga il sodalizio tra pubblico e privato”. Parla anche Vincenzo Vinciullo, a capo della società Ganzirri Residence che ha “costruito la strada”. “Sono passati oltre 7 anni – spiega – ma la decisione scaturiva dal voler migliorare la viabilità per chi entrava ai residence e per gli abitanti. La via Margi era a doppio senso, spesso è capitato di vedere litigi o auto e mezzi bloccati”.

Oltre 250 mila euro di spesa

Una questione anche di sicurezza, per Vinciullo: “Adesso diventa un senso unico in questa strada che è larga 4 metri e mezzo. Per farla abbiamo fatto una petizione, casa per casa, abbiamo raccolto circa 150 firme. Ma è un’opera che riguarda tutta la collettività: è una questione di sicurezza, non si può fare un doppio senso in una strada di quel tipo. Anche ambulanze sono rimaste bloccate”. Il costo? “Intorno ai 270-280 mila euro, perché abbiamo fatto anche pompe piovane e una vasca di raccolta proprio alla fine. La contrada Margi ne era sprovvista”.